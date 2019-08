CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VacanzePochi turisti? Le colpedelle nostre spiaggeNell'articolo del 7 ottobre sulla crisi delle spiagge vengono elencate alcune cause del calo di presenze:1) La riapertura dei siti come L'Egitto2) Il riscaldamento globale, i mari del nord sono come Rimini (Sic!)3) Pentecoste alta (il 9 Giugno)4) Gli italiani risparmiano perché preoccupati.Le colpe sono sempre di altri. In realtà abbiamo le nostre responsabilità e descrivo ciò che conosco. Il litorale di Caorle quest'anno è pieno di materiale spiaggiato, nessuno si è preoccupato di...