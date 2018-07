CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ustica«Sorpresa dall'articolodi Carlo Nordio»Mi sorprendono approssimazione e inesattezza con le quali il Carlo Nordio, Magistrato di esperienza, si avvicina al caso Ustica, proprio in occasione dell'anniversario della tragedia. Carlo Nordio usa la vicenda di Ustica, per dare un'ennesima valutazione negativa della giustizia italiana, fino a parlare impropriamente di fine della certezza del diritto. Vorrei ricordare che le decisioni giudiziarie ricordate hanno avuto oggetti diversi.Il procedimento penale ha riguardato, non le responsabilità...