In questi quattro anni, il presidente americano Donald Trump, in nome dell'America first, ha assunto un atteggiamento perlopiù autarchico nei confronti dell'Unione europea, del Medio Oriente e del vicino Sudamerica. Ha lanciato la costruzione del muro al confine con il Messico, ha disatteso l'accordo di Parigi sul clima, ha stracciato il patto antinucleare con l'Iran e ha bloccato il disgelo con Cuba. L'intesa con la Russia di Putin ha avuto un andamento altalenante, mentre l'alleato storico più forte è tornato ad essere lo stato di Israele. A gennaio, i Democratici hanno lanciato le primarie per designare lo sfidante di Trump. Il partito ha deciso di puntare su Joe Biden, ex vicepresidente negli otto anni di amministrazione Obama. Non è una scelta vincente. Nonostante gli errori sulla gestione del covid, la leadership repubblicana e il secondo mandato presidenziale sono saldamente nelle mani di Trump.

La circolare n. 32850 del 12 ottobre del Ministero della salute disciplina la nuova normativa in materia di tamponi e di rientro in comunità. In particolare essa prescrive dieci giorni di quarantena per i sintomatici e gli asintomatici e 1 solo tampone di accertamento. A San Donà invece si continuano a fare i due tamponi. Non solo, succede anche che in un Istituto scolastico una classe con due positivi viene messa in quarantena mentre gli insegnanti di quella classe no (dopo i dieci giorni però dovranno fare il secondo tampone) in un altro Istituto una classe con tre positivi continua a fare regolarmente lezione. Questo succede a San Donà ma temo che sia il problema comune che hanno tutte le USL e tutte le scuole d'Italia. Colpa di normative poco chiare e della difficoltà che hanno alcuni operatori ad interpretarle nel modo giusto. I tamponi sono invasivi, non sempre sono necessari e registrano solo la positività (o negatività) di quel momento. Nulla toglie che 5 minuti dopo aver fatto il tampone ed essere risultati negativi una persona possa infettarsi. Quindi non possono certificare il rientro in comunità. Inoltre essendo un trattamento sanitario dovrebbe essere messo per iscritto 1- scopo del trattamento; 2- rischi e inconvenienti per la persona; 3- alternative possibili; 4 - conseguenze del mancato trattamento: 5 - durata del trattamento. Non mi risulta che venga fatto.

L'Unione Europea è sempre pronta a proporre sanzioni nei confronti della Russia, mentre chiude un occhio, anzi entrambi, nei confronti della Cina. Nessuno si indigna per le migliaia di oppositori del regime cinese che ogni anno vengono condannate a morte. Il doppiopesismo non è giustizia.

Sarà il coronavirus che ci fa grigi e malinconici, pensando a come siamo e potremmo essere noi veneziani. Ieri ci sono stati i funerali nella chiesa di San Pietro Orseolo a Carpenedo bella periferia di Mestre, di Pietro Barbieri bravo pittore e altro, veneziano, che di più non si può ma, lì abitante; ad onorarlo due gondolieri in tenuta e portabandiera, uno dei due alla fine della messa canterà con buona voce una canzone veneziana gradita dal de cuius, la gente era tanta dentro e fuori della chiesa, la maggior parte amici d'Arte e d'avventura a rimembrare i bei tempi dell'Istituto d'Arte o dell'Accademia, di Venezia si sentiva il salmastro nell'aria... Lo dico perché spiace udire proprio da quella colta borghesia abitante il Centro storico, quel desiderio di far da soli, non voglio dire solipsistico, perché solo così la città potrà risolvere tutti i suoi problemi; quando piaccia o no, ci si guarda tutti a vista dai bordi della laguna, come Costantinopoli e Istanbul al tempo che fu, ma con ben altro sentire...

È così difficile rendersi conto che con la mascherina addosso e non in tasca o sotto il mento, distanziamento e lavaggio delle mani, terremmo lontano i contagi, i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva? Siamo arrivati al capolinea, ci aspettano serrate e coprifuoco; i virologi dicono che il blocco notturno non basta perché la diffusione della pandemia sta per sfuggire al controllo, la situazione quindi è esplosiva. Per il Capo dello Stato abbiamo tutta la responsabilità e siamo tutti chiamati a contribuire a sconfiggere la pandemia con comportamenti responsabili, mascherine e distanziamento fisico evitando occasioni di contatti superflui. Il covid si sconfigge sul territorio, la rete che c'è non è sufficiente, serve un sistema di sorveglianza nazionale e omogeneo, servono norme precise e sanzioni altrettanto precise e severe per chi le viola perché non si può permettere a nessuno di giocare con la vita dei cittadini. La Francia dopo due salatissime multe per non aver indossato la mascherina ha previsto 6 mesi di carcere. Mentre noi siamo intanto qui a constatare giorno per giorno l'aumento dei contagi e dei decessi, c'è qualcuno che parla di libertà mutilata solo perché tentiamo di far indossare la mascherina ai più riottosi e impediamo le famose serate dedicate all'aperitivo. Le forze dell'ordine in questi frangenti sarebbero utilissime nel far rispettare le norme, peccato che se ne vedano poche in circolazione, la polizia municipale latita, l'esercito che avevano pensato di utilizzare in certe situazioni è ancora chiuso in caserma. Governanti, non abbiate paura di osare, di perdere consensi, ne va della nostra pelle, del nostro lavoro e degli affetti più cari.

Piangere sul latte versato a nulla serve ora. Ma pensare al contributo per i monopattini che sono in mano a dei potenziali investitori di pedoni e non accorti con mille occhi automobilisti invece di destinare tale contributo alle scuole di Taranto per installare sanificatori per le attività di scolastiche per poter continuare la frequenza scolastica... Ma questo è solo uno dei problemi che questo governo non ha valutato. L'elenco è lungo ma ciò che rattrista è che ci accorge che sono cose ovvie e la miopi a visione di questo governo ha sottovalutato con un comportamento che definirei criminale.

