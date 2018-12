CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un popolo unicoIl nostrosplendido stivaleNoi siamo un popolo unico, credo che nell'universo tutto, non ce ne sia uno uguale. Amiamo tanto all'inverosimile la nostra nazione che tifiamo: 1° per l'Europa che metta in difficoltà il nostro governo, 2° che il governo stesso fallisca, 3° il tifo è spasmodico, da curva di un campo di calcio, 4° si ricorre ad ogni sotterfugio per denigrarlo e per metterlo in difficoltà. Insomma tutti, dico tutti coloro che non fanno parte di questo governo sono uniti in questo massacro, senza pensare...