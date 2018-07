CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ulss 3ProcedurecorretteNell'edizione del 18 luglio Il Gazzettino pubblica le lamentele di un utente che racconta di essersi recato per una prestazione sanitaria in ospedale a Mestre (facendo quindi pensare all'Ospedale dell'Angelo), e di essersi qui trovato ad affrontare, per la prestazione in questione, un iter più complicato del dovuto. Il Gazzettino ha titolato la lettera Sanità, burocrazia inutile. Ebbene: come fa con ogni altra segnalazione che giunge dagli utenti attraverso i vari canali di dialogo con i cittadini, questa Direzione...