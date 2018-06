CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tutto è iniziato raccogliendo consensi mediante la denuncia del disagio sociale per la povertà e per le paure e siamo arrivati tutti a scontrarci sull'euro e sull'Europa, innescando un cortocircuito tra politica e massimo organo istituzionale. Dopo tre mesi finalmente un governo politico si è formato sulla base di quel contratto sottoscritto da Lega e M5s. La sua principale sfida sarà di dare quella credibilità che gli investitori si aspettano per continuare a sostenere il nostro debito pubblico. Ben sapendo che la manovra fondamentale...