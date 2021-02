Tutti con Draghi

Un governo

incestuoso

Stiamo assistendo all'ennesimo spettacolo trasformista delle forze politiche presenti in Parlamento. Tutti smaniano di far parte del prossimo governo Draghi per paura di restarne fuori (c'è una torta enorme da sbafarsi). L'alibi di voler farne parte per il bene supremo del Paese maschera tutte le contraddizioni della scelta opportunista. Scoprono il bene supremo del Paese dopo l'arrivo di Draghi, prima questo amor di patria non sussisteva. Che ci debba essere senso di responsabilità di tutte le forze parlamentari è un sacrosanto dovere nei confronti dei cittadini e delle prossime generazioni (Next Generation UE). Che si debba mescolare il diavolo e l'acqua santa, tutto e il contrario di tutto, fa inorridire. Mettere nello stesso girone europeisti e antieuropeisti, propugnatori della flat tax e sostenitori di un fisco progressivo, chi irride alle misure anti Covid assieme a chi le difende, chi nega i diritti umani e lo ius soli in compagnia di chi li sostiene, chi propone l'ennesimo condono fiscale in opposizione a chi lo respinge. Si potrebbe continuare, ma la decenza mi trattiene. Quello che sta emergendo non è più trasformismo ma incesto politico.

Cosimo Moretti

Martellago (Ve)

Governo Draghi

Alcuni politici

senza decenza

Sembra, il condizionale è d'obbligo, che il governo Draghi stia per prendere forma. Come prevedibile non mancano scogli da levigare e nodi da sciogliere, visti i partiti presenti in Parlamento dato che non ci sono i presupposti per una maggioranza omogenea e coesa. Il ricorso alle urne avrebbe sicuramente ovviato a tale situazione ma il Capo dello Stato, in nome della pandemia con un vibrante appello all'unità nazionale, rivolto a tutte le forze politiche, ha ritenuto di ricorrere alla creazione del governo che sta per nascere. Come per il messaggio di fine anno anche per l'appello all'unità il Presidente della Repubblica ha ricevuto il massimo degli elogi, con tanti paroloni e titoloni tanto da parte dei politici che dai media. Tutti paladini disponibili a sostenere il governo, salvo qualche distinguo, dimentichi che fino a qualche ora prima c'era solo Conte o morte, mai con Draghi. Poi come al solito tu no! Chi sei tu per dire tu no? Dopo il caos e le figuracce del governo uscente certi personaggi dovrebbero avere un minimo di decenza e coerenza e, invece di fare dettami, puoi benissimo farti da parte. Purtroppo certa nostra classe politica è arrogante e immatura. Confidiamo che il Prof. Mario Draghi saprà avvalersi delle risorse valide per il bene dell'Italia e degli Italiani tutti.

Celeste Balcon

Belluno

Piano vaccini

Fiero di

essere italiano

So bene che il sensazionalismo è un fattore fondamentale nella comunicazione. Ma il mio fine è semplicemente parlare, per comunicare l'esperienza positiva che ho vissuto in occasione della vaccinazione per il Covid-19. Sono un medico di ottandue anni invitato dalla Ausll2 TV a sottopormi a questa salvifica e fondamentale procedura. Il messaggio arrivato sul mio cellulare era molto chiaro e completo. Mi proponeva quattro sedi, per scegliere la più vicina alla mia residenza, e le due date in cui avrei potuto ricevere il vaccino. Mi dava pure consigli pratici sull'abbigliamento più adatto e informazioni corrette sui possibili effetti indesiderati. Citando, con stesura semplice e comprensibile, dati scientifici senza allarmismi od occultamenti. Con un clic ho indicato le mie scelte, e immediatamente ho ricevuto la conferma dell'appuntamento con l'ora e la sede dell'incontro. Aggiungo che nella sede di Riese Pio X ho trovato degli operatori educati e gentili, sia nella componente della protezione civile sia nel personale sanitario. Devo dire, in più, che ho avuto l'impressione di essere perfino coccolato. Ho raggiunto il mio obiettivo di raccontare una significativa esperienza che mi ha permesso di sentirmi fiero di essere italiano. Non c'è nulla di sensazionale in quanto ho scritto, ma meritava di essere detto.

Vito Toso

Castelfranco Veneto (Tv)

Vaccini

Un patentino

di viaggio

L'annuncio di un vaccino che sembri essere maggiormente efficace se inoculato agli under 55 aprirebbe fin da subito inaspettate e importanti opportunità alle nostre aziende che esportano. Io svolgo la funzione di responsabile commerciale estero da oltre 15 anni con una permanenza costante presso clienti esteri di 3 settimane al mese. L'ultimo anno ci ha di fatto impedito di poter assistere e supportare la clientela internazionale, obbligandoci a sostenere la crescita aziendale basandoci solamente su progetti pre-covid. Il rilancio dell'export pare sempre più imprescindibile, e una campagna di vaccinazione su base regionale condotta in collaborazione con le aziende permetterebbe ai nostri professionisti dell'export di dotarsi di un patentino di viaggio che darebbe immediatamente una spinta importante alle nostre attività commerciali e industriali. Ritengo che il Presidente Fedriga dovrebbe tenere in grande considerazione questa richiesta che proviene da decine di aziende e manager.

Luca Marcuzzi

Fontanafredda (Pn)

Riforme

Numeri e costi

della giustizia

Riformare la giustizia è una necessità, anche imposta dal Recovery Plan della Commissione EU, perché oggi è uno degli elementi più negativi che rendono l'Italia poco attraente per chi investe. Carlo Nordio è stato molto puntuale con l'articolo apparso su queste colonne giorni fa. Ma vi è un ragionevole scetticismo sulla fattibilità di una riforma (vera ed efficace) confermata dalla vignetta pubblicata qui il giorno dopo dove i due personaggi si dicono: Draghi vuole riformale la G., e l'altro risponde: Draghi dura poco! Draghi spero riuscirà a far qualcosa, ma temo con un aumento dei costi. Infatti Nordio cita due cause principali della lentezza del sistema: la complessità delle procedure e la carenza del personale. Quindi, vanno colmati i vuoti del personale amministrativo e . sistemare lo statuto economico dei giudici onorari, che vengono pagati a cottimo Giusto, ma nessuno in Italia fa dei confronti internazionali sui costi. Leggo il Rapporto CEPEJ 2020 (Commission Européenne sur l'Efficacité de la Justice, organo del Consiglio d'Europa). Vi sono almeno due differenze in Italia rispetto ai vicini europei. Mi limito a Francia e Germania. Costo dei magistrati non onorari: fatto 100 il reddito medio pro-capite del cittadino, il magistrato italiano guadagna 190 a inizio carriera e 640 alla fine. In Germania soltanto da 90 a 160, in Francia da 130 a 340. Domanda: il magistrato francese e tedesco svolgono una funzione meno importante di quello italiano? Altro dato che mi colpisce è quello del numero di avvocati: rapportati a 100.000 abitanti, sono 388 in Italia, 199 in Germania, 100 in Francia. Solo a Roma vi sono più avvocati che nell'intera Francia. Non ho sottomano i bilanci della Giustizia dei tre Paesi, ma uno studio della Bocconi del 2006 indicava l'incidenza del costo dei magistrati, per la vecchia EU dei 15, nel 40-42% con punte del 55% in Svezia. Allora in Italia l'incidenza era del 79%. Sono numeri. Lascio agli esperti l'interpretarli.

Aldo Mariconda

