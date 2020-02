Tursinmo

I veneziani non

sono masochisti

Gli abitanti di Venezia non sono tutti masochisti. Ci piace camminare o passeggiare per strada come persone normali senza essere strattonati da fiumi di turisti che spesso impediscono il passaggio. Ci piace stare seduti in vaporetto e non schiacciati in piedi come sardine. Ci piaceva avere l'erbivendolo e il macellaio sotto casa e così via... non siamo ancora arrivati a mangiare gli orribili vetrini cinesi ma grazie al lodato turismo ci arriveremo. In questi giorni mentre la stampa riporta il pianto greco di tutti quelli che sfruttano Venezia, si può finalmente passeggiare in pace con un amico o una bella ragazza e fermarsi a prendere un frittola veneziana appena fatta. Quanto era bella Venezia!

Augusto Forti

Toscani

L'equivoco

delle Sardine

Probabilmente l'ineffabile Oliviero Toscani, frequentando il Trevigiano, ha provato anche lui, come rimproverava tempo addietro ai nostri conterranei, l'ebbrezza del Prosecco! Come ha fatto a dire, in imbarazzato tono difensivo, che la visita dei promotori del movimento delle Sardine, avvenuta nei giorni scorsi nella sede di Fabrica, non era di carattere politico? Dopo che da giorni quel movimento viene accreditato, da parte di tutti gli osservatori ed analisti politici, di largo merito nella vittoria di Bonacini alle recenti regionali emiliano-romagnole, dire che l'incontro con i suoi promotori è scevro di connotati politici mi sembra, come minimo, un sonoro ossimoro. È sacrosanto il diritto di Fabrica, di Toscani e di Benetton di invitare chi vogliono, soprattutto a casa loro. Ma mi pare altrettanto sacrosanto richiedere l'onestà intellettuale di non pronunciare baggianate e, se finiti, come è accaduto, su tutti i mezzi di comunicazione, di dire la verità, che è quella di una legittima posizione politica, peraltro emersa in modo solare dalle dichiarazioni di Toscani, quando dice noi siamo un centro apolitico (sic!), non siamo salvinisti, non abbiamo la cultura della violenza!.

Giorgio Bido

Scuola

Un po' di sacrificio

non guasta

Sono spesso intervenuto in questa rubrica per dire la mia opinione su fatti che considero importanti, ma per questo non voglio passare per pedante e polemico. L'ultima mia considerazione riguarda un articolo apparso nella pagina di Mogliano Veneto del 30 gennaio us. nel quale si parlava di corsi inerenti al rispetto degli animali dedicati ai bambini della scuole elementari o primarie come si dice adesso. Tali corsi sono stati istituiti in sostituzione di quelli sull'educazione stradale, in quanto quest'ultimi annoiavano gli alunni. Forse è per questo motivo che le nuove generazioni non conoscono, per esempio, la storia in quanto hanno perso la maggior parte del percorso scolastico a studiare i dinosauri, tralasciando così la storia recente. Se io avessi studiato solo ciò che mi piaceva, a quest'ora starei ancora colorando i quadernini. Per piacere un po' di sacrificio non guasta.

Luciano Novello

Brexit

Le guerre oggi

sono finanziarie

Non c'è che dire: questo è un ottimo momento per i cittadini britannici, e io sono felice per loro. La loro salvezza (o lungimiranza) è stata quella di aver mantenuto la sovranità monetaria, che dai miei studi di economia in un sistema capitalista è la linfa vitale di ogni nazione. Eppure, leggendo tra i commenti c'è sempre qualche testa pensante che crede ancora alla pace pluridecennale che avrebbe garantito questa Europa farlocca, dimenticando che le guerre si combattono soprattutto nei mercati finanziari. E poi che bella questa truffa di moneta unica che ha fatto sparire il ceto medio e apportato carestie! Ma, si sa, piuttosto che domandarsi cosa non ha funzionato di questa Europa unita (?) è più semplice insultare chi la pensa diversamente e rimpiange la sovranità nazionale.

Matteo Favaro

Dittature

Le atrocità

a targhe alterne

Replico alla lettera del sig. Toffali su Gulag e lager. I sovietici hanno ucciso più internati nei gulag che i tedeschi nei lager, i titini hanno commesso gravi crimini contro gli italiani e i partigiani comunisti hanno fatto stragi orribili in Emilia Romagna. Perché quindi si fanno meno visite ai gulag, alle foibe e nei luoghi delle stragi partigiane di quante se ne facciano nei lager e nei luoghi delle stragi naziste? Toffali si stupisce che vittime diverse non siano trattate con uguale dignità ed onore. Purtroppo, da secoli è sempre successo che solo le vittime dalla parte dei vincitori siano onorate e, invece, la cosa eccezionale è che oggi si ricordino anche le vittime dei vinti; pure se avviene tardivamente e in tono minore. Si dimentica che le guerre hanno sempre causato enormi sofferenze per mano di uomini sanguinari ed efferati (da ambo le parti) e pare che solo i nazisti si siano resi colpevoli di crimini di guerra. Questo, ahimè, non è vero e quindi Toffali ha ragione a chiedere di mantenere il ricordo di tutti i crimini di guerra. Ma va sottolineato che mai prima era stata teorizzata, organizzata ed attuata una tale sistematica eliminazione di persone ritenute inferiori (con cui, in verità, non si era nemmeno in guerra). Si è fatto magari un maggior numero di vittime uccidendo pellerossa o armeni per accaparrarsi la loro terra, giustiziando in massa gli oppositori anticomunisti o perseguitando popoli stranieri come ancor oggi accade per i curdi. Non voglio sminuire questi crimini, ma se non si vuole fare solo una contabilità dei morti, dobbiamo riconoscere l'eccezionale perversione di questa soluzione nazista, con o senza gite. Segnalo però un altro difetto di memoria: spesso sono solo gli ebrei ad essere ricordati come vittime ma gli inferiori condannati dai nazisti erano anche zingari, omosessuali e malati di mente, anche se in minor numero. Credo dovremmo sempre ricordare anche costoro, che furono altrettanto innocenti anche se magari ci rimangono meno simpatici. Se Hitler avesse eliminato solo zingari, omosessuali e malati di mente, salvando gli ebrei, avrebbe commesso un peccato veniale? Se le potenziali vittime non ci piacciono o ci causano problemi, possiamo accettare di considerarle inferiori ed eliminarle? Io penso di no.

Sergio Fabbri

L'incontro

Sardine

sotto scopa

Leggo: Sardine alla corte di Benetton. Sotto attacco da destra e sinistra. E mi chiedo: Benetton dà lavoro a migliaia di persone, con chi dovrebbe parlare una forza politica nuova? Con me che do lavoro solo ad una badante? Non saremo mica diventati un Paese dove i grandi industriali e finanzieri sono tutti dei criminali, e i piccoli artigiani e commercianti tutti un esercito di evasori? Povera Itaglia (o Italia?)!

Enrico Mazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA