TurismoVenezia imparidalla SerenissimaSarei grata se mi fosse data la possibilità di dissipare alcuni equivoci circa il termine ascolto. Questo non è apertura indiscriminata verso tutti e tutto, ma si tratta invece di una capacità di cogliere le problematiche, i sentimenti, le opportunità e le avversità di situazioni che si possono presentare a livello umano, sociale, politico. Per quanto concerne l'ascolto del governo veneziano (vedi soprattutto Senato e Consiglio dei dieci) questo non comportava un'apertura indiscriminata verso tutto e...