TurismoSe tutte le guidefossero cosìDesidero ringraziare pubblicamente una guida veneziana (un giovane uomo) che ieri mattina accompagnava un gruppo piuttosto numeroso di turisti. In una calle lunga e stretta vicino al Teatro Malibran, conduceva con educazione la sua comitiva, facendola camminare per due in fila indiana e in questo modo le persone che venivano in senso contrario potevano avanzare senza alcun problema. Ho potuto superare la fila tranquillamente e mi sono congratulata con lui che mi ha risposto sono una guida ufficiale e...