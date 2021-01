Trump / 2

Prima che i danni

siano irreversibili

L'America, grazie al suo ex presidente, sta in queste ore mostrando il suo lato peggiore, quello dei pistoleri casalinghi che tra le mura domestiche hanno veri e propri arsenali perfettamente oliati e di immediato uso quando si paventi un qualche pericolo al loro ranch che per questi tristi figuri è l'intera nazione e subito sull'attenti ai desiderata del proprio Commander in chief che, mai successo nella storia degli USA, non riconosce ancora la vittoria di Biden ed ha chiamato le sue truppe di esaltati all'assalto delle istituzioni repubblicane. Immagini deprimenti e da brividi con le pistole brandite per uccidere dentro al Campidoglio, un morto c'è già (sic!), che rimandano alla quasi quotidianità di tante situazioni sudamericane, mallevate ed organizzate proprio dagli States che, detto per inciso, hanno sempre considerato il resto del pianeta un immenso parco giochi di proprietà dove sollazzarsi ad libitum. L'auspicio è che vi sia un decisa ed immediata reazione prima che l'Après moi le deluge ed i suoi accoliti possano fare danni irreversibili. Ne va davvero della sicurezza e della salute del resto del mondo.

Vittore Trabucco

Trump / 3

La democrazia

in America

È il titolo di un saggio di Alexis de Tocqueville (1805-1859), il quale, a seguito di un soggiorno in America nel 1831, ha osservato i caratteri della nascente Democrazia in quel Paese e ha potuto discernere e confrontare le differenze, i pericoli e i vantaggi, tra la democrazia americana e quella europea, ambedue nate da una condizione di uguaglianza. La caratteristica fondamentale della democrazia americana risiedeva, e risiede, non tanto nelle leggi che garantiscono i diritti e le libertà individuali e collettive, quanto nell'esperienza acquisita dell'esercizio, da parte del cittadino e della comunità, degli affari pubblici, quale patrimonio collettivo, e nella creazione, in una società fondata sull'uguaglianza, di corpi intermedi (stampa, sindacati, associazioni commerciali e industriali), di una formazione culturale. Sono questi i veri anticorpi della democrazia, sedimentati nella coscienza degli Americani, che li preservano da colpi di mano, da goffi, nonché pericolosi, tentativi di insorgere contro la volontà popolare. Le democrazie europee ne dovrebbero trarre i dovuti insegnamenti: non basta sottoscrivere La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, non basta appellarsi alla nostra Costituzione, è fondamentale che si parta dalla legge morale, che costruiamo nella nostra coscienza democratica, per giungere alla legge legale. E non viceversa. Sottovalutare questo aspetto, parafrasando Tocqueville, significa esporre la democrazia ad una formalità e all'insorgere di fenomeni autoritari cui, oggi, assistiamo negli Usa, in Polonia, in Ungheria. Ed anche in casa nostra.

Cosimo Moretti

Nucleare

L'immaturità

italiana

La pubblicazione della mappa dei possibili siti per lo stoccaggio delle scorie radioattive ha provocato, come prevedibile, le proteste delle popolazioni delle aree candidate, ed in generale di tutta la politica, compreso qualche Ministro. È l'ennesima prova della immaturità, per usare un eufemismo, di noi italiani. Va ricordato che non si tratta solo delle scorie prodotte dalle centrali nucleari ormai dismesse, perché sostanze radioattive sono normalmente impiegate in diversi settori della medicina, dell'industria, della ricerca. Tutti pretenderebbero che questi rifiuti venissero o stoccati in un sito europeo, che tradotto vuol dire fuori dall'Italia, o in alternativa in zone disabitate, non turistiche, e geologicamente sicure. Sfido chiunque a trovare un sito con queste caratteristiche nel Belpaese. In attesa di un Mago che faccia sparire i rifiuti nel nulla, bisognerà spiegare una buona volta agli italiani che non si può continuare a volere la bòte piena e la muiere imbriaga.

Umberto Baldo

Critiche

Il medico eroe

sia più grato

Il Dr. Santucci, medico romano in vacanza nelle Dolomiti, nell'estate del 2019 salvò una donna in arresto cardiaco praticandole il massaggio fino all'arrivo dei soccorsi. Per questo venne definito un eroe e venne premiato con la medaglia del Presidente e con un contratto di assunzione nella Sanità Veneta. Dalla sua posizione nei giorni scorsi ha lanciato bordate alla Sanità Veneta paragonandola alla zattera del naufragio della Medusa. Vorrei inviargli questo messaggio: egregio dr. Santucci, lei è una persona fortunata e anche famosa, è stato un eroe premiato, ha trovato un lavoro in una delle migliori sanità del paese, checch ne dica lei, dove può godere di risorse importanti per la sua formazione e per la sua futura carriera, ma non ha ancora dimostrato, oltre all'atto eroico di cui sopra, che è meritevole di tante attenzioni, non più di tutti i suoi colleghi, almeno. Perciò si impegni a migliorare le cose collaborando con il sistema, non denigrandolo sui social con le sue dichiarazioni, peraltro non necessariamente credibili. Metta da parte il suo protagonismo, cerchi di essere riconoscente verso chi l'ha aiutata e cerchi di ripagare il sistema senza sputare nel piatto in cui mangia. Ciò non vuol dire tacere i problemi ma c'è modo e modo per risolverli e lei ha usato il peggiore.

Claudio Scandola

