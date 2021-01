Trump / 1

Interprete

di una massa

Trump è stato non solo un presidente bizzarro, imprevedibile e cinico nei propri comportamenti, ma anche palesemente irresponsabile nell'esercizio di compiti che vanno oltre la sfera personale e riguardano una carica di dimensioni planetarie. Comportamento osservato anche negli ultimissimi giorni della sua presidenza, particolarmente il 6 gennaio. Chi conosce un po' la sua biografia sa che l'uomo è stato educato a non riconoscere mai i propri errori, a fare di tutto per demolire l'avversario, a conseguire nel più breve tempo possibile i voluti vantaggi economici e di potere. Condotta che, più o meno, ha osservato da presidente. Con questo volto, tutto sommato, si è presentato alla elezioni nel 2016 ed ha vinto. Proponendo, inoltre, dei programmi di carattere economico e di politica estera che egli si è ostinato a realizzare ottenendo risultati apprezzabili sotto alcuni punti di vista. Secondo la maggior parte degli analisti, Trump avrebbe vinto facilmente le elezioni senza il Covid. Va da sé, inoltre, che la sua politica ha interpretato nel profondo, anche se confusamente, i sentimenti (e interessi) di larga parte della Unione, specie delle regioni più interne, poco conosciute e che fanno di tali Stati un vero continente. A questo punto possiamo domandarci che cos'è la democrazia, che cosa sono le elezioni (vedere anche la storia) se conducono a degli esiti di tal fatta, se, come avviene in queste ore, molte nazioni di chiara fama dittatoriale, come Cina ed Iran, ed altre dal volto ambiguo, si congratulano (apparentemente) per lo scampato pericolo di un Paese avversario. Offrendo da parte loro un volto più accattivante di quello dei regimi democratici.

Luigi Floriani

