Treviso

Le automobili

in città

Era un po' di tempo che non andavo in città. Abito in un paesino a 4 Km dal centro storico in linea d'aria, paese in cui trovi tutto e ti muovi in bicicletta. Sono entrato da porta S. Tommaso e guardando verso piazza del Grano sono stato sgradevolmente sorpreso dalla distesa di automobili che ho potuto ammirare. A destra c'è Piazzale Burchiellati tutto ricoperto da grandi scatole di latta. Ho provato ad immaginarlo adibito e verde, con alberi e panchine, pur salvando l'utilizzo come Mercato bisettimanale. Che bello! Non parliamo di Piazza Madonna Granda, altra distesa delle care auto! Ma c'è anche un parcheggio tutto verde, ed è città Giardino in cui le macchine fanno da ornamento Treviso è citta gentile ricca di bei edifici storici, si dice anche città dipinta, è proprio necessario snaturarla come parcheggio e con edifici che nulla hanno a che fare con il contesto dentro alle mura? Chissà se qualcuno degli amministratori ha mai pensato ad un utilizzo diverso degli spazi cittadini. Certo i soldi sono importanti, ma la qualità della vita? Il bello non è un concetto astratto o soggettivo.

Giancarlo Locatelli

Pianeta

I giusti

modelli

Credo sia quanto mai pericolosa questa ventata ecologista per salvare il pianeta, proprio per la situazione in cui versa la collettività mondiale. Certamente occorre capire che sono fenomeni soprattutto naturali poiché le ere geologiche ci sono sempre state, compresi gli eventi eccezionali, ma quanta documentazione abbiamo su ciò? Comunque l'uomo deve lo stesso e per principio tenere pulita anche l'atmosfera e il suolo, pure dall'energia atomica come arma e risorsa. Di questo di parla poco e non responsabilmente. È più facile aggredire le cose in generale senza concentrarsi sulle cose a monte, a monte da tanto tempo. Ed è un continuo business il tutto, tutti abbiamo a che fare con l'inquinamento ma c'è chi nei decenni lo ha reso strutturale, universale... pandemicamente mafioso. I modelli giusti c'erano, poi si è voluto stravolgere tutto e questo ha alimentato l'inquinamento e la sostenibilità vuole dire ben poco. Il discorso neofuturista che porto avanti consiste invece nel ripristinare quei giusti modelli e tutte le cose nuove ad essi orientati, con una civiltà umanista a primeggiare. Bene il discorso delle energie rinnovabili ma non inquinano solo le emissioni. Molto pericolo per tanta gente nel mondo che può reagire con violenza a provvedimenti scriteriati, come per altre riforme e cosiddetti progressi. L'importante è risanare modificare, non stravolgere. Molto pericolo per la venuta di profittatori e politiche subdolamente illiberali. Auspico una forte opposizione nella pace e nell'ordine.

Giuseppe Pietroni

Visibilità

Che cosa non torna

del caso Zaki

Ho seguito marginalmente la vicenda del cittadino egiziano Zaki imprigionato in terra egiziana anche se è stato veramente difficile non ritrovarsi nei continui servizi RAI in special modo lanciati sulla terza rete. Premetto che reputo l'Egitto un paese sotto regime, antidemocratico, e dove la stampa e quindi il libero pensiero devono sottostare al despota di turno. Premesso questo voglio ritornare al caso dell'egiziano Zaki per cui c'è stata una enorme mobilitazione mediatica arrivata perfino al Parlamento con la richiesta di riconoscimento della cittadinanza Italiana. Lunghi mesi di prigionia, nessuna possibilità di contatto, chiuso in anguste galere, al limite della condizione psicologica, finalmente qualche giorno fa i suoi avvocati riescono a farlo uscire dalle patrie galere. Me lo ritrovo prontamente dal caro Fazio e sinceramente non lo trovo né tanto dimagrito, né tanto psicologicamente estenuato e, sorpresa nella sorpresa, l'intervistato Zaki non parla neanche l'italiano. Quindi, fatemi capire: volevano dare la cittadinanza ad una persona che non conosce neanche la nostra lingua? Ma, Sig. Direttore, ha notato l'enorme disparità di trattamento mediatico tra l'egiziano Zaki e l'Italiano Marco Zennaro detenuto illegalmente in un paese straniero (Sudan)? E da profano mi chiedo: perché tutto questo interessamento per questa persona e per l'altra solo qualche notizia volante, che ci sia una compensazione (o una voluta distrazione) dal ben più grave caso del povero Regeni? Sono confuso.

Giovanni Fregnan

Draghi

Apoteosi

patriottica

Credo che per l'acclamato Draghi sia venuto il momento di dimostrare con i fatti l'autenticità del suo spirito di servizio alla nazione (peraltro mai esplicitamente dichiarato), rinunciando al guizzo presidenziale a favore della posizione operativa attualmente occupata. Probabilmente si trattava di un percorso concordato con patti leonini ma nessuno dei machiavellici contraenti poteva prevedere l'evolversi di un così ingarbugliato scenario politico. Il soggetto è stato abile a salire su tutti i diretti sfrecciatogli davanti, aiutato da indubbie capacità ma pure da sorte sfacciatamente favorevole; ma non bisogna dimenticare che i veri grandi uomini si sono sempre distinti per il supremo sacrificio nell'ora più buia, non certo per le fughe di comodo verso tranquilli lidi. Un comandante in campo che si rispetti non lascia la truppa mentre infuria la battaglia, conseguentemente se ha davvero a cuore il bene del paese, si rassegni a lasciare passare questo convoglio, magari facendo salire un personaggio perennemente munito di trolley e scomodato troppe volte a vuoto, visto che indubbiamente abbonda dei requisiti necessari per detta posizione. Non faccio il nome per proteggerlo dalla nota scaramanzia incendiaria ma credo che tutti possano facilmente indovinarlo. Se poi Draghi ritiene di far filtrare la notizia in modo particolarmente discreto, veicoli il diniego tramite la moglie che come subdoli pettegolezzi tempo fa riportavano, confidava orgogliosamente al proprio parrucchiere le mire apicali del marito. Contiamo che il coiffeur non tardi troppo a confermare questa raccomandata (nel senso nobile della parola)decisione.

Gianni Baiano

Scuola

L'ignoranza

nei quiz

Prendo lo spunto dalla lettera sui terrapiattisti e da altro articolo sugli esami da avvocato e da magistrato, in cui c'è stata un'ecatombe di bocciati, non per questioni tecniche, ma per errori di grammatica e di sintassi. Alla sera, su RAI uno, prima del TG, mi diverto a vedere una trasmissione in cui i concorrenti vengono eliminati se non sanno rispondere a delle domande. Orbene, ci sono persone di ogni età, anche laureate, che non conoscono l'Italiano, la Storia, la Geografia; quando il conduttore rivela la risposta rimangono allibiti, come se non avessero mai sentita quella parola. Ci sono montagne delle Alpi che si ritrovano in Sardegna o città del nord che magicamente si scoprono al sud e viceversa ed altre amenità. Cosa è successo alla nostra scuola? Che cosa si insegna, o non si insegna, vista questa grassa ignoranza?

Gianfranco Bertoldi



