Treviso/2

Quel viaggio in aereo

senza alcun controllo

Siamo stati chiusi in casa per 2 mesi, poi ci hanno permesso di allontanarci solo per 200 metri, dal 18 maggio muoverci solo in regione e dal 3 giugno sul territorio nazionale.

Mi domando: ma come ha fatto questo pakistano operatore della caserma Serena di Treviso ad andare e tornare dal suo paese (oltre 14.000 km ) senza controlli ?

Arturo Ongarato

Ripresa

Giochiamo la carta

della bellezza

Dobbiamo fare in modo che il mondo intero possa aver concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese. Questa è stata l'introduzione del nostro premier agli Stati generali. Speriamo che gli invitati possano visitarlo presto questo paese perché poco alla volta lo stiamo distruggendo. Sono nato a Venezia 77 anni fa ed è palese il mutamento (in peggio) di questa città, la bellezza monumentale non è cambiata, ma il tessuto sociale è stato distrutto.

Frequento Caorle da oltre 30 anni e posso assicurare che mai come questo anno ho trovato questa cittadina così trascurata e sporca. La spiaggia non viene più pulita e lisciata come un tempo, il materiale spiaggiato durante l'inverno non viene eliminato, tutto è lasciato allo stato brado. L'unica cosa che ha fatto il consorzio arenili è stato l'aumento dei prezzi del posta spiaggia, in poche parole sono diminuiti i servizi e aumentati i costi. Non sono un economista, ma mi sembra che non sia la via giusta per rilanciare l'economia. Tutti dicono che nei momenti di crisi bisogna investire invece noi piangiamo miseria e allunghiamo la mano verso l'Europa. Giochiamoci bene questa carta bellezza, forse e l'unica che ci puà salvare, diamoci una mossa e come per il virus celafaremo

Mario Carlon

Venezia

Una manifestazione

contro la città

Sabato 13 giugno si è tenuta la manifestazione più anacronistica della storia di Venezia. Una catena umana a favore del lavoro, si dice nel sottotitolo, ma paradossalmente contro i lavoratori. Persone di varie categorie sono state costrette a mettersi insieme per riuscire a creare uno sparuto fronte comune, speculando sulle disgrazie di un settore, quello del turismo, che tiene in piedi la città. In un periodo di forte incertezze lavorative, quello di cui ha bisogno la Venezia è di certezze turistiche e non di negozi e alberghi chiusi, barche ferme, gondole ormeggiate a notte come invece abbiamo visto in questi tre mesi. Sarebbe ora, visto che molti di noi sono in cassa integrazione e altri in disoccupazione, che dedicassimo un po' del nostro troppo tempo libero, a far sentire le nostre voci, anche solo per mostrare che siamo in tanti, purtroppo tantissimi ormai, senza lavoro.

Marco Pitteri

Lido di Venezia

Lingue/1

Imparato l'inglese

e perduto l'italiano

Riflessioni di un italiano durante il Week End.

Durante il Lock Down sono aumentati lo Stress e lo Spread, nonostante le numerose Task Force, Spending Review e Voluntary Disclosure.

A causa del Comfort Food è diminuito il Fitness per non parlare del Welfare, nonostante Job Act e Family Act.

Grazie al Master Plan potremo però usufruire del Green Recovery Plan, dei fondi per le Start Up e del MES senza condizionalità.

Nota: Abbiamo imparato l'inglese ma disimparato l'italiano.

Bruno Di Fabio

Venezia

Lingue/2

Qualcosa va bene

il troppo stroppia

Gentile direttore,

finché parliamo di kermesse, obtorto collo, big, refrain, premiership, va anche bene, ormai ci siamo abituati... ma se poi Mario Ajello, pagina 5 del giornale del 14 giugno, ci infila mood, off record, dark side, brainstorming... beh, credo che abbiamo esagerato! Che Ajello sia arguto, dissacrante e spesso di parte lo so e mi può anche stare bene, che sappia l'inglese mi interessa molto meno! Poi vi lamentate che la gente non legge e non vendete giornali...! Un po' va bene, anche così si cresce, ma il troppo stroppia! Intanto, ho mandato l'articolo a mia nipote, laureata in lingue... Spero, per il futuro, di non doverla assumere!

M.A.

Guarda Veneta (Rovigo)

