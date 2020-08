Trafila al Pra

La mia odissea

per le targhe

A dicembre mi rubano le targhe dell'auto faccio regolare denuncia e poi... il blocco totale d'Italia, ad aprile vado a prendere le targhe e qui comincia l'odissea. Il Pra prende appuntamento solo via mail ma ogni volta che cerco di entrare nel sito c'è un problema: non mi riconosce il codice fiscale, poi la mail, poi la password. Al che chiedo ogni volta aiuto e chi risponde mi ripete le solite cose: a noi risultano i dati esatti, riprovi... La migliore è stata: vada da un agenzia, certo se mi paga lei la differenza ma visto che ho il diritto di scelta voglio risparmiare e fare io l'iscrizione. Impossibile. Ad oggi io non riesco ad avere un appuntamento. Ho chiesto me lo dessero dalla sede. Non si può. Continuerò così?

Patrizia Baldan

Mirano (Ve)

Elezioni

Quel voto

a settembre

Eccoci prossimi sia al referendum che ridurrà il Parlamento a una riunione condominiale, che a settembre, il mese a metà tra il caldo e il freddo, tra l'ultimo solleone e la prima galaverna. Un mese di spaccatura-crepa in cui in una manciata di giorni la brusca escursione termica e la contrazione delle ore di luce naturale investiranno tutti, non solo la crescente moltitudine dei meteopatici. A settembre si voterà dopo il raccolto e dopo il bilancio in profondo rosso delle attività lavorative stagionali-estive, un'incapienza che si ripercuoterà su tutte le altre. Nel frattempo, questa riforma costituzionale enorme è in mano al PD, agli stessi che modificarono il Titolo V° della Costituzione nel 2001, rendendo di competenza regionale la sanità, l'istruzione e tanto altro, anche se appena capita qualsiasi disservizio pubblico (trasporti, dissesto idrogeologico eccetera) il cittadino-elettore che da quarant'anni passa un tempo inverosimile con TV e telefonino e poco-nulla coi libri, per riflesso condizionato continua ad attribuire la responsabilità di qualsiasi disastro collettivo allo Stato e ai ministeri, indebolendo il valore della democrazia mentre si sta rafforzando indebitamente la destra-destra.

Fabio Morandin

La truffa della Cig

Attendiamo

i progetti

In relazione all'articolo di mercoledì a firma Crema, riguardante le truffe riferite all'istituto della Cassa integrazione che sarebbe stata percepita dai lavoratori indebitamente, vorrei che certi esponenti politici tipo Salvini, Meloni che, alla TV non fanno altro che denunciare la mancanza, i ritardi dell'Inps, fornissero ai cittadini il loro pensiero ed eventuali correttivi, nel caso la vicenda magari non nella sua completa interezza venga a galla. Sono d'accordo con il commercialista Zanetti quando afferma che l'assistenzialismo, i sussidi non pagano, tenendo presente che i soldi che l'Europa ci concederà nel 2020/2021 presuppongono riforme strutturali e non certo l'incremento della Cig. Ascolto tutti i giorni enunciazione di principi specialmente sul fronte opposizione però in concreto non vedo progetti che rilancino l'economia attraverso il lavoro.

Giuliano Romano

A Lignano

In giro

senza mascherine

L'altra sera mi trovavo a Lignano Sabbiadoro dove ho fatto una passeggiata per il viale centrale ricco di negozi e locali. Erano le 21 e secondo la normativa emanata tutti avrebbero dovuto indossare le mascherine essendoci problemi di assembramento. Purtroppo io ero una delle pochissime che l'ha indossata e non c'era neppure un vigile che sorvegliasse l'ottemperanza della norma. Il comune di Lignano avrebbe potuto far cassa facendo le multe previste. Mi chiedo se ha senso emanare le norme e non sorvegliare che vengano osservate anche perché come ieri sera sarebbe stato semplicissimo per due vigili percorrere la via e quantomeno la loro presenza sarebbe stata utile come deterrente alla trasgressione.

Marina De Marchi

Pasiano di Pordenone

Covid

Le responsabilità

della scuola

Sono d'accordo con il signor LB sul fatto che anche la scuola si debba prendere la responsabilità dell'ingresso degli alunni alle lezioni. In ragione della mia tarda età e al fatto che di fronte a me esiste una scuola primaria (asilo ed elementari) ho assistito in tanti anni a tanti episodi, tipo portare il bimbo con varicella evidente a scuole perché io lavoro! Se il bimbo dovesse avere a casa solo un paio di linee in meno della fatidica soglia e dopo un'ora entra a scuola con tosse e 37,6...Chi controllerà durante la mattinata l'evolversi della situazione? Noi, portiamo i bimbi a scuola e li affidiamo a persone che si debbono prendere cura di essi, senza alibi per alcuno! Perciò come fanno tantissimi uffici pubblici ULSS in primis ben vengano gli scanner su tutte le scuole, e se si scopre un bimbo al limite della temperatura che lo si dia alla sua mamma che provvederà a portarlo dal medico. Questo a garanzia di tutti gli altri.

Eugenio Campion

Il signor nessuno

Morti

in solitudine

Il popolo italiano si nutre e si pasce di notiziole da nulla che riguardano i personaggi noti e si accorge che una persona qualunque e sola muore, solo dalla puzza dovuta alla decomposizione del suo cadavere dopo il decesso di diversi giorni prima! Nella cultura del personaggio il non-personaggio, l'illustre signor nessuno si prepari a far notizia solo in certi, maleodoranti casi!

Eugenio Morelli

Capacità

Ai politici esame

e giuramento

Ho letto la lettera del signor Ferrarese e devo dire che sono completamente d'accordo con lui. Non è il numero dei politici che conta ma la capacità. Attualmente abbiamo una classe politica vorace, fatta di arrampicatori sociali, nella stragrande maggioranza dei casi quasi sconosciuta alla gente che, volenti o nolenti, li vota perché sono questi i nomi presenti sulla scheda elettorale. Non c'é una vera scelta. In televisione parlano i leader ma poi dietro questi leader c'é una miriade di gente che vive di politica e di cui se ne potrebbe benissimo fare a meno. Ed allora come ben diceva un altro lettore facciamo degli esami (possibilmente pubblici) ai candidati. Che dimostrino non il reddito ma cosa hanno fatto e cosa sanno fare, le competenze culturali, logiche e linguistiche, la loro attitudine. E che giurino onestà e fedeltà come si fa in America.

Lino Renzetti

Autostrade

Il confronto

con l'Europa

Mi associo alle considerazioni del signor Gianmaria Potenza di Venezia di cui oggi 27 Agosto il suo giornale pubblica una lettera in cui si lamenta lo stato di disservizio delle stazioni autostradali italiane. Vorrei tuttavia fare anche altre considerazioni paragonando l'Italia ad altri paesi europei. In questi ultimi anni mi sono recato spesso (3-4 volte/anno) per turismo, con la mia automobile, in paesi europei (Austria, Svizzera, Germania, Olanda e Francia ) e , limitatamente a strade e autostrade, posso tranquillamente riportare un generale ottimo stato dei servizi all'automobilista. Generalmente buone anche le aree di sosta senza stazione di servizio in cui si trovano servizi igienici più che accettabili. Tutto questo a fronte di autostrade (molto spesso a 3 corsie) gratuite in Germania, Belgio e Olanda e con modesti costi delle vignette in Austria. Il confronto con le autostrade italiane è decisamente sconfortante.

Livio Bortotto

