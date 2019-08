CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra cose e personeL'avanzatadei vuotiQuasi a nessuno può sfuggire che viviamo in tempi in cui i vuoti nel nostro mondo crescono a dismisura e con velocità maggiore delle previsioni. Facile pensare al calo demografico e alla fuga dei giovani verso i Paesi esteri. Altrettanto spontaneo il pensiero alla nostra economia, ai deserti lavorativi, agli stessi cambiamenti climatici che in molti luoghi rendono impossibile la vita. Non fanno eccezione le chiese vuote ed i grandi spazi in cui una volta pullulavano le persone e le innumerevoli...