Tornano i divieti

Il Covid-19

non è una password

La bolla-sfera racchiusa tra l'arcobaleno e la valle si è sgonfiata, e ora nessuno può più cavarsela dicendo Ne riparliamo dopo ferragosto. Ora il lavoro, la politica e tutto il resto, con le parole deve tornare coi piedi per terra alla realtà. Anche perché dopo non aver voluto credere ai numeri, alle immagini e ai notiziari, stanno tornando i divieti, che sono l'unica informazione presa abbastanza in considerazione in questo Parse oggi. Ci si mette la mascherina perché è obbligatorio, non per rispetto e precauzione. L'esperienza non è questione di quel che si impara, ma di quello in cui si mette di credere. Ma ora un temporale ci farà tornare alla realtà, e non solo per discoteche e crociere. Tutto è interconnesso e se salta un anello anche piccolo, la catena smette di reggere. Lo vedremo presto che si voterà per la Regione e un referendum. Il Decreto agosto sarà l'aperitivo di un autunno in caduta libera, perché i numeri non sono meno insidiosi delle parole, e la matematica non è un opinione come parrebbe ascoltando chi parla per darsi importanza invece che essere di parola. Tuttavia durante una traversata arriva il momento in cui in alto mare ci si sente perduti ma poi remando e dandosi da fare può anche finire bene. E può far bene perdere il filo, staccare come capita in agosto-estate, senza però usare ferragosto come una foglia di fico mentre in realtà ci troviamo spaesati sull'orlo del cratere in balia di un colpo di vento, a contare i sommersi e i salvati. Non siamo alla fine del mondo ma purtroppo come piacerebbe a tutti e non solo ai terrapiattisti, Covid-19 non è una fake e nemmeno il nome di una qualsiasi password.

Fabio Morandin

