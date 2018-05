CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TolleranzaIl ciecocacciatoQuando sfogli il quotidiano e, nella cronaca locale, leggi certe notizie quali cieco col cane cacciato dalla chiesa non può che renderti orgoglioso di essere membro UAAR. Però, bell'esempio di tolleranza cristiana. Cattiveria per cattiveria, allora segnaliamo anche come le campane di quella chiesa forse eccedono il limite dell'inquinamento acustico.Matteo Favaro Scorze (Ve)Migrazione a sudProdi, agevoliamoi nostri pensionatiNon posso dirmi stupita dal leggere, a firma di Romano Prodi, che si potrebbero riconoscere...