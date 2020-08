Terrorismo

Battisti, il silenzio

della Francia

Qualche considerazione sulle scuse dell'ex presidente del Brasile Lula da Silva agli eredi del macellaio Sabbadin, ucciso nel suo negozio da Cesare Battisti, riuscito a fuggire prima in Francia. Scuse rifiutate dal figlio ritenute in ritardo e non congrue; ma solo dal Brasile? La Francia che sembra essere più orgogliosa della Rivoluzione dell'89 del 18° secolo che dell'Illuminismo di qualche anno prima, mica offrì al Battisti l'alternativa della Legione straniera al rientro in Italia, ma la possibilità di sistemarsi come meglio credeva... Sorprende che metta sullo stesso piano gli antifascisti degli anni 30, gesto nobile e generoso, e un assassino che attenta alla sicurezza di uno Stato democratico, dove qualsiasi partito o idea è bene accetta purché rifugga dalla violenza armata. Quando il personaggio cominciò ad essere ingombrante, lo lasciarono volare nel Paese della Samba, dove si trovò subito bene, si sposò ed è padre di un figlio. Finalmente in Italia, tramite la confinante Bolivia, si dichiara pentito, adesso si sta lamentando per la dieta troppo scarsa, auguri. Ma l'ex presidente a motivo della mancata estradizione di allora e delle odierne scuse, chiama in causa il ministro della Giustizia di quel tempo, tale Tarso Genro, sicurissimo dell'innocenza di Cesare Battisti. Vien da dire, da Repubblica delle Banane.

Piergiorgio Beraldo

Mestre

Coronavirus

La sudditanza

verso la Cina

Il virus che ha provocato e provocherà un numero impressionante di di morti in tutto il mondo, danni ingenti in tutti gli aspetti della vita, una crisi economica che ne produrrà di enormi a catena, è nato in Cina. Allora, non per dannose e inutili vendette ma, se non altro, per rispetto verso i defunti e i sofferenti, e anche per difesa davanti a possibili altri pericoli del genere in futuro, mi sarei aspettato che almeno le nazioni che si dicono democratiche, il nostro Governo, i politici ma anche i media e i giornalisti liberi, si facessero sentire nei confronti del regime cinese. Del resto, se in Cina il virus non è stato fabbricato apposta, comunque la sua eventuale origine naturale è in quel Paese, e in questo caso è colpevole la censura e il ritardo con cui è stata resa nota l'epidemia! Solo pochi virologi e gli Usa hanno osato accusare la Cina... Evidentemente, da un lato, sono troppo accecanti gli interessi economici che ci vogliono legare (letteralmente) al colosso asiatico e, dall'altro, è troppa la soggezione che l'Europa nutre nei confronti della Cina! Eppure, anche prima della pandemia c'erano evidenti motivi per stare in guardia: si tratta di uno spietato regime comunista, con un apparato poliziesco di controllo implacabile, che soffoca le principali libertà, sfrutta la popolazione, ha le carceri piene di dissidenti e cristiani perseguitati ma, a differenza di altri regimi comunisti del passato, oltre ad essere una vera potenza militare, è anche una super potenza economica che si sta comprando mezzo mondo! Eppure, nel nostro mondo libero (?) nessuno fiata... meglio, per i morti, dare la colpa alla regione Lombardia... ciò è vergognoso e preoccupante!

Gaetano Mulè

Udine

Autostrade

Stazioni

di(s)servizio

Chi viaggia spesso in autostrada sarà certamente frequentatore abituale delle stazioni di servizio e degli annessi servizi igienici. Questi ultimi sono oramai luoghi per stomaci forti e nasi poco avvezzi alla pulizia. Da Genova in giù, ovunque mi fermi lungo le autostrade di questo Paese, non trovo dei bagni considerabili tali, se non porcilaie. Date le folle che solitamente incontro in questi posti mi sorprende immaginare che fino ad ora non ci siano state rimostranze simili alla mia sulle condizioni in cui versano.

Siamo davvero così abituati a farci trattare così? Ad accettare questo tipo di servizio al pubblico come qualcosa di normale? Prima di preoccuparsi di indossare (giustamente) la mascherina per tutelare gli altri e se stessi dal Covid19, vengono in mente molte altre patologie, funghi, infezioni e nausea annessa alla vista del luridume di questi servizi igienici, per non parlare degli odori malevoli.

Condivido la mia infelice esperienza sperando che qualche cambiamento arrivi presto, facendo appello al buon senso di un Paese civile.

Gianmaria Potenza

Venezia

Scuola

Le responsabilità

sugli alunni

Sono d'accordo con il signor LB sul fatto che anche la scuola si debba prendere la responsabilità dell'ingresso degli alunni alle lezioni. In ragione della mia tarda età e al fatto che di fronte a me esiste una scuola primaria (asilo ed elementari) ho assistito in tanti anni a tanti episodi... tipo portare il bimbo con varicella evidente a scuola... perché... io... lavoro! Se il bimbo dovesse avere a casa solo un paio di linee in meno della fatidica soglia e dopo una ora entra a scuola con tosse e 37,6, chi controllerà durante la mattinata l'evolversi della situazione? Noi portiamo i bimbi a scuola e li affidiamo a persone che si debbono prendere cura di essi, senza alibi per alcuno! Perciò come fanno tantissimi uffici pubblici, Ulss in primis, ben vengano gli scanner su tutte le scuole, e se si scopre un bimbo al limite della temperatura che lo si dia alla sua mamma che provvederà a portarlo dal medico, questo a garanzia di tutti gli altri.

Eugenio Campion

Mascherine

Utilizzare

quelle lavabili

Si continua a sentire sui Tg la notizia che al rientro in aula dei nostri studenti, il governo metterà a disposizione 11 milioni di mascherine al giorno usa e getta. Mi chiedo e vi chiedo : perché non utilizzare una mascherina lavabile già esistente sul mercato? (si asciugano in poche ore). Avremo almeno tre benefici : grande risparmio, meno scoasse, evitare ai nostri ragazzi la cultura dell'usa e getta, anzi abituarli già da piccoli a essere autonomi lavandosi ogni giorno la mascherina.

Annamaria De Grandis

Castelminio (Treviso)

Autunno

Come evitare

caos e psicosi

Confesso di provare un senso di solitudine e abbandono a noi stessi dopo le vicende di questi giorni: da una parte politici sanzionati senza essere andati contro la legge, perché paradossalmente un giudice del lavoro dovrebbe dar ragione a loro cacciati senza giusta causa (dal punto di vista giuridico) per aver preso il bonus; dall'altra però questi stessi individui che in un mese prendono quanto un infermiere in un anno e che non contenti hanno chiesto addirittura 600 euro in più, un presidente dell'Inps che ne ha combinate di tutti i colori e un governo che ci sta riempiendo di clandestini positivi al Covid. Invito tutti a fare molta ma molta attenzione perché con l'arrivo dell'autunno fra raffreddori mischiati a normale influenza di stagione, a sua volta mischiata a Covid, sarà caos e psicosi.

Riccardo Gritti

Politica e morale

La beneficenza si fa

con i soldi propri

La politica non può meravigliarsi se la gente ha sempre meno fiducia. Che accidenti vuol dire che il denaro sottratto alle casse dello stato pur non avendone necessità, lo hanno destinato in beneficenza, se proprio vuoi farla usa quello tuo.

Ugo Doci

Mestre

