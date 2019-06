CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TelevisioneIn Rai sonodi manica largaPeggio che andar di notte. In RAI sono di manica larga. Basta che ci siano di mezzo personaggi che fanno lievitare lo share, che sono disposti a tutto, anche a remunerarli profumatamente, con compensi da... mille e una notte. Come nel caso di Fabio Fazio prim' attore di Che tempo che fa. Già, i compensi. Hanno fatto arricciare il naso (da non credere) persino all'ente radiotelevisivo, che l'ha etichettato come troppo costoso, minacciando la chiusura del format. Che non avverrà mai, perché di mezzo ...