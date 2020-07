Televisione

Grazie per l'opera

ma il bollo non serve

Scusate se insisto e continuerò a insistere, anche ieri mi sono gustato una splendida opera di Paisiello su Rai 5 (una regia di almeno 10 anni fa di De Simone) e stasera mi accingo a gustarmi l'Italiana in Algeri (con Cecilia Bartoli, 2018); io il canone lo pago volentieri per questo ma mi potete dire quando finirà il tormento di vedere tutto questo col francobollone in alto a destra che in termini spesso grotteschi (qualche tempo fa una registrazione del 1983!) sottolinea che quanto sto vedendo è (chiaramente) registrato prima del DPCM Corona Virus?

Roberto Cargnelli

Sfratto

L'accanimento

delle spese legali

Scrivo per segnalare una situazione paradossale creatasi tra un rinomato studio legale di Vicenza e una mia cara amica. Non posso più ignorare ciò che le accade, perché la sta portando all'indigenza totale. Tutto quello che vi racconterò rientra nella perfetta legalità, ma come cittadino non posso non denunciare la mancanza di senso morale e di etica delle persone coinvolte. Dopo un anno di lavoro precario, mal pagato o non pagato, di problemi di salute e di continue vicissitudini, è arrivato anche il Covid-19 e anche quelle minime entrate sono sparite. A maggio le è arrivato lo sfratto. Con enormi difficoltà, prestiti di amici ed espedienti vari, ha pagato i 3 canoni, per evitare di andare in tribunale, perdere la casa e avere oltre 1.000 di spese legali che non avrebbe mai potuto pagare. Nonostante questo l'avvocato ha ugualmente chiesto più di 700 di spese per la pratica (2 raccomandate): a nulla è valso il tentativo di spiegare la situazione tragica che sta vivendo. Lei è completamente sola e ha un affitto da pagare, quindi da marzo si è trovata senza un soldo, di conseguenza non ha pagato il canone, avvisando il proprietario che era una situazione straordinaria, ma temporanea. Lavorava poche ore presso una mensa scolastica, che ha sospeso le attività il 21 febbraio e la cassa straordinaria in deroga è arrivata il 15 maggio, relativa al solo mese di marzo e ad oggi niente altro. Lavorava presso un bar, con contratto a chiamata, che ha chiuso la settimana successiva e per questo non ha diritto a nessun sostegno sul reddito. Chiedere le spese quando non viene iscritta al ruolo una pratica non è deontologicamente corretto, perché c'è un codice di condotta non scritto tra avvocati, per cui in questi casi si richiedono solo le spese vive. Quindi è stato impossibile fronteggiare anche questa ingente spesa e la conseguenza è stata la convocazione in tribunale e un conto salatissimo, pari a oltre 3 mesi di affitto! Situazione che si poteva evitare se lo Studio Legale avesse avuto un minimo di buon senso. Vi risparmio molti altri dettagli su alcuni aspetti dell'abitazione in locazione e molte altre situazioni incresciose, ma il punto è che stanno rovinando la vita a una persona sola e senza risorse, che in ogni modo sta cercando di onorare i propri debiti. Per fortuna il suo Comune di residenza si è prodigato in ogni modo, ma anche questi fondi straordinari non sono sufficienti per fronteggiare un tale dissanguamento ingiustificato, le permettono di avere il minimo per la sussistenza e per pagare le bollette. Oltretutto, proprio come la cassa integrazione, chissà quando arriveranno questi bonus, previsti non prima di settembre e nel frattempo la situazione è precipitata e lo sfratto incombe. Ho segnalato questa situazione anche al Governatore Zaia, che ha dimostrato una grande sensibilità verso le enormi difficoltà che stanno incontrando i veneti e si è prodigato in moltissime situazioni di emergenza, perché credo che sia indispensabile che sappia cosa stanno vivendo molte persone del territorio. Concludo con un appello: in questo momento la mia cara amica ha bisogno di un appartamento decoroso ad un prezzo affrontabile, ma soprattutto di un lavoro che le permetta di continuare a vivere con la dignità e la generosità che la contraddistinguono. Spero che qualcuno, leggendo questa testimonianza possa intervenire.

M.Z.

Prestiti

Perché non vogliono

il Mes

Molti politici parlano del MES positivamente, sostenendo che un prestito a tasso quasi zero, senza alcuna condizionalità, sarebbe sciocco non prenderlo. Altri invece non ne vogliono sentir parlare senza dire un vero perché. Ma sarebbe un prestito veramente senza condizioni? Di sicuro non ci sono quelle capestro imposte alla Grecia, però non è vero che non ci siano condizioni. I quattrini li danno all'Italia solo se utilizzati per spese dirette ed indirette (quali sono?) in campo sanitario e ovviamente ci sarebbe un ferreo controllo europeo affinché siano utilizzati correttamente, pena richiesta di immediata restituzione dei soldi. Sembra tutto facile ed allora perché ci sono anche dei no? L'idea che mi sono fatto è che il governo non ha alcuna intenzione di mettere 36 miliardi nel sistema sanitario nazionale. Una cifra simile è pari al 30-35% di quanto spende oggi ed inserire quella montagna di soldi equivale a dichiarare che abbiamo una sanità da quarto mondo, cosa non vera. Si parla di tantissimi soldi. Con 36 miliardi si possono costruire ex nuovo 360 ospedali da 100 milioni l'uno. Si possono assumere 500.000 infermieri/medici; si possono comprare 600.000 ambulanze; oppure acquistare 90.000 attrezzature per le TAC; o ancora restaurare almeno 2.000 vecchi ospedali. Ovviamente tutto da sommare a quanto abbiamo già. Una follia. Ma nulla di questo è in testa ai politici non perché saggi, ma perché sanno che quella testa la perderebbero in un attimo se vedessero arrivare 36 miliardi, dando inizio ad un enorme banchetto che non sarebbero in grado di giustificare. No, loro vogliono mani libere, farsi regalare i soldi con il Recovery Fund, e sprecarli alla grande con un unico scopo: garantirsi il consenso elettorale elargendo bonus a destra ed a manca.

arch. Claudio Gera

Politica

Perché in Italia

la sinistra è così?

Che la citazione la storia si ripete sia stata talmente trita da uscirci perfino dai pori della pelle è lapalissiano a tutti meno ai soliti strabici, con entrambi gli occhi che guardano a sinistra, tanto da non vedere ad un palmo dal proprio naso. Hanno massacrato i compagni socialisti per prenderne i voti e non ne hanno beccato uno, hanno condannato quel mascalzone di Berlusconi ed i voti li hanno presi i grillini, stanno tentando di incarcerare Salvini e non si accorgono che gli stanno tirando la campagna elettorale. Ma perché in Italia non si riesce a costruire una Sinistra con le idee di Matteo Renzi, Carlo Calenda, Stefano Bonaccini, gli unici che fanno proposte positive senza accanirsi solo e soltanto sulla demolizione fisica e personale dei loro concorrenti politici?

Leonardo Agosti

© RIPRODUZIONE RISERVATA