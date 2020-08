Telefoni e bollette

Tim, una fibra

piena di guai

Nel mese di settembre dell'anno scorso accettai l'offerta Tim per l'installazione e la sostituzione dell' Adsl con la fibra molto più veloce per la connessione Internet. Devo dire che da quel momento sono iniziati i problemi per non dire guai; dopo breve tempo dall'installazione ricevetti un messaggio Tim dove diceva che a seguito mia richiesta avevano attivato a pagamento un pacchetto sport su Timvision. Numerose furono le telefonate al 187 per informare i vari operatori che non avevo mai fatto tale richiesta e che provvedessero a disabilitare questa opzione. Nel mese di gennaio 2020(credo) un altro messaggio della Tim mi informava che la fattura di quel mese non era stata emessa perché in fase di controllo. Chiesi i formazioni al 187 dicendomi che la Tim aveva bloccato la bolletta in quanto anomala. Faccio presente che le fatture sono domiciliate in banca; dopodiché notai che le successive fatture avevano un importo diverso da quanto prevedeva l'offerta e lo comunicai al 187 che ne prese atto.

Qualche giorno fa ho ricevuto una raccomandata da Tim nella quale si sollecita il pagamento dell'importo di 447,83 euro per una fattura non pagata - emissione dicembre 2019- scadenza 14/1/2020, richiesta di pagamento senza specificarne il motivo.

Egregio direttore, io vivo da solo con mia moglie invalida civile al 100% causa emorragia cerebrale e con grave afasia motoria, non ho parenti all'estero per stare a chiacchierare al telefono per ore; non so per quale motivo la Tim pretenda questa cifra visto che il mio traffico telefonico è sempre lo stesso e molto basso. Il mio numero del telefono fisso è attivo dal 1969 ed in questi ultimi anni ho ricevuto numerose offerte da altri gestori che ho sempre rifiutato, forse è arrivato il momento di cambiare.

Luigi Galli

Venezia

