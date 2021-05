Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TasseMa le Provinceesistono ancora?Ho ricevuto la fattura della SAVNO per pagare la Ta.RI.C (Tariffa rifiuti corrispettiva). In evidenza è scritto: In base al decreto provinciale n. 27/9172/2020 del 19 febbraio 2020, il presente documento eleva il Tributo provinciale TEFA dal 3% al 5%. Ma le Province non erano state eliminate? O forse stanno resuscitando come fantasmi per approfittare del periodo di difficoltà in cui ci troviamo, più...