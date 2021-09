Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TariffeRincari in bollettaallarme anzianiUna volta tanto voglio essere positivo, mi riferisco alle iniziative governative per scongiurare gli enormi aumenti delle tariffe previste per il gas, acqua ed energia elettrica.Per la verità, alcune dichiarazioni mi preoccupano, in particolare, quando si parla di limitare gli aumenti a coloro che hanno tre figli a carico con una dichiarazione Isee sotto i novemila euro. Spero tanto che i tecnici...