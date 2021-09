Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TariffeCome funzionanocalcoli e aumentiLe radio, le televisioni e gli organi di stampa hanno recentemente riportato le dichiarazioni di un ministro della Repubblica, riguardanti un aumento del 20% (già intervenuto) e di un ulteriore aumento del 40% (programmato da ottobre) delle bollette elettriche. In sostanza nel 2021 le predette bollette subirebbero un incremento del 68% (e non del 20+40= 60% come si usa pensare semplicisticamente). Si...