Tamponi

Riaprire

i drive

A costo di risultare insistente sono qui a scriverLe affinché l'Ulss 3 riapra a tutti, previa prenotazione, i drive per fare i tamponi rapidi mediante l'utilizzo dei medici/infermieri temporaneamente sospesi. Da un lato si darebbe sollievo alle farmacie (nelle quali per forza di cose si creano assembramenti) e dall'altro l'Ulss 3 recupererebbe un po' di soldi che farebbero comodo alle casse della stessa. Inoltre con le nuove ipotesi al vaglio del Governo ci saranno ulteriori richieste di tamponi rapidi anche per i vaccinati e, a mio modesto parere, si rischia che salti il banco. L'Ulss 3 si deve rendere conto che non può scaricare un servizio pubblico sul privato perché alla fine anche questo non riuscirà a tamponare l'urto di questa decisione.

Andrea Spinato

Quirinale

Scacco matto

al Paese

Già da un po' di tempo stiamo assistendo alle schermaglie che ci riservano immancabilmente i nostri politici all'approssimarsi della data per l'elezione del Presidente della Repubblica. Emergono mosse e contromosse da partita a scacchi, i vari schieramenti propongono nomi, più o meno autorevoli, che, anche a loro insaputa, vengono mossi come pedine sullo scacchiere politico. Il nome più ricorrente è quello di Mario Draghi, che, a mio parere, non poteva meglio di quanto ha fatto sin qui ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Per il bene del Paese trovo di vitale importanza che sia messo in grado di portare a termine il suo mandato fino al termine della legislatura. Il panorama politico non è in grado di offrire personaggi di pari serietà, autorevolezza e credibilità internazionale. Concordo con chi considera da irresponsabili fargli troncare ora il suo mandato. I balbettanti partiti che ci ritroviamo lo sostengano almeno fino al 2023 e possono ugualmente trovare un accordo per dare al Paese un Presidente della Repubblica all'altezza del ruolo. L'alternativa equivarrebbe a dare scacco matto al Paese.

Luciano Tumiotto

Contraddizioni

I cattolici

e i no vax

Questo il pensiero e le parole di papa Francesco riassunte da Avvenire: «Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto d'amore. È contribuire far sì che la maggior parte della gente si vaccini si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli. Vaccinarsi è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili». Il Settimanale diocesano di Padova riporta alcune frasi del Vescovo di Pistoia: «Veramente non riesco a capire come possano dei cattolici convinti - almeno così si professano - essere accanitamente no vax. Non ci arrivo proprio. Mi meraviglia che posizioni del genere vengano fuori da gente che frequenta abitualmente la Chiesa, che si nutre del vangelo di Gesù, che dovrebbe essere stata formata sulla dottrina della Chiesa. No, non ci siamo. Qui c'è un palese travisamento della fede cristiana e cattolica». Chissà se i tanti cattolici no vax che, in questi giorni si stanno preparando al santo Natale, avranno letto l'invito del Papa a vaccinarsi come segno di amore verso gli altri, ma anche, come sottolinea il Vescovo di Pistoia, vaccinarsi come impegno vero e concreto della propria fede. Richiami forti, per un Natale di speranza e di impegno.

Elvio Beraldin

Contagi

Il vaccino

non ferma il virus

Per fermare i no vax il governo sta pensando di vietare l'accesso ai centri commerciali a chi non ha il super green pass. Evidentemente i nostri governanti non sono al corrente della situazione della variante Omicron. A detta degli ideatori del primo vaccino tipo, anche i vaccinati possono propagare il virus. Oltretutto che con i ritardi delle ulss attuali, anche il certificato verde tarda ad arrivare. Pensiamo solo che tra un paio di giorni le festività bloccheranno oltre il novanta per cento dei servizi amministrativi pubblici (tutti in ferie). Così anche chi ha fatto la terza dose dovrà gioco forza stare comodo sul divano di casa. E dico per fortuna.

Annarita Rizzardi

Il libro

Le cronache

di piombo

Vorrei ringraziare il Direttore del Gazzettino e naturalmente il Dott. Favaro per l'interessantissimo libro Le cronache di piombo che ho letto con grande piacere. È stato un lavoro dettagliato, con bellissime e dolorose testimonianze che, spero tante persone, soprattutto quelle che non hanno vissuto quei periodi, possano leggere per sapere e non dimenticare un periodo così angoscioso della nostra vita.

Alvise Lorenzo Sandi

Pandemia

L'alibi

dell'emergenza

Siamo vicini ai 30.000 contagi giornalieri, e si trova comodo dare la colpa ai non vaccinati e all'Omicron (nemmeno 100 casi). In tutta questa schizofrenia politico scientifica più di qualche cosa non torna. Il 31 gennaio 2020, quando ormai era noto al mondo il temibile Wuhan, il governo ci disse: abbiamo bloccato i voli dalla Cina, l'Italia è salva e se per sbaglio dovesse arrivare il virus non troverà pane per i suoi denti, ma dichiarò lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020. Fu una strage. Si alternarono le stagioni calde a quelle fredde con differenti curve di contagi e si iniziarono le vaccinazioni. Però, per salvare i Natali lo stato di emergenza venne sempre prorogato ed oggi lo siamo fino al 31 marzo 2022. Che ci sia una enorme differenza tra il primo virus e l'ultimo della serie, è fuori da ogni dubbio: 35.000 morti tra i primi 250.000 contagiati, quando i ricoveri sfiorarono il 65% dei malati; 1.300 decessi negli ultimi 250.000 contagi ed i ricoveri non arrivano all'1%, ma i toni allarmistici sono identici, se non superiori, a quelli di due anni fa. Perché? Due le ipotesi: 1) Una grande quantità di italiani, vaccinati o meno che siano, convivono con il virus senza alcun sintomo e magari a causa di un banale raffreddore, si sono prudenzialmente fatti fare un tampone finendo immediatamente tra i malati di Covid. 2) Questo incremento di malati diventa un alibi per perpetuare lo stato di emergenza che serve solo a non affrontare i veri problemi del Paese, pensando che limitando la vita sociale dei cittadini diminuiscano le loro necessità economiche e restino tranquilli. Tanto a loro preme solo il Quirinale. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina, diceva Andreotti, anche se la frase non l'aveva inventata lui.

Claudio Gera

Province

Una presa

in giro

Dovevano essere abolite per ridurre i costi della politica e invece le Province esistono ancora. Con qualche piccola variante la struttura politica e organizzativa dell'ente locale è rimasta. Fino a quando i nostri politici pensano di poter prendere in giro gli italiani?

Gabriele Salini



