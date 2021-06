Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Superbonus 110%Incentivi generosiAlmeno ci sia un vincoloQuando delle agevolazioni su lavori da realizzare vengono date per un tempo limitato, come è stato per la Tremonti, la prima conseguenza è l'aumento dei costi ( un capannone è passato da 900 a 1.200 al mq.) al quale oggi per la pandemia si devono aggiungere gli aumenti delle materie prime. Si deve trovare poi chi ti esegue i lavori nel breve tempo concesso. La Tremonti ha permesso...