Sud TiroloRicordatevidi MagnagoSilvius Magnago, noto politico sudtirolese e presidente della provincia autonoma di Bolzano dal 1960 al 1989, esasperato dagli oltranzisti del Sudtiroler Volkspartei per l'aggressivo dispotismo e le assurde pretese dirette all'Italia (nazione senza carattere), allora, così si espresse: «Se non ci fossero stati gli italiani che in massa si trasferirono nella nostra provincia e la industrializzarono, noi saremmo tuttora intendi a coltivare mele nei nostri masi chiusi». I sud tirolesi, testardi e duri come i...