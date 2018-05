CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Strade rotteParliamo di Roma,ma Padova?A Roma, da quanto si apprende dalla stampa, in una strada comunale una persona che transitava, a causa di un rialzamento della sede stradale causato dalle radici di una pianta, cadeva per terra subendo delle ferite che ne hanno causato la morte. È evidente che il Comune o chi per esso hanno omesso di sistemare in sicurezza la sede stradale causando indirettamente le gravi conseguenze avvenute. Mi preme ricordare quanto sopra, in quanto da cittadino di Padova ho segnalato da almeno due anni...