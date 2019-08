CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stili diversiLa differenzatra Muti e SalviniHo seguito la bella intervista di Raffaella Carrà a Riccardo Muti, uno degli italiani più conosciuti e stimati al mondo. Tra i tanti episodi, ha ricordato quando alla Scala, alla presenza della Regina d'Inghilterra, diresse God save the Queen, che alla fine del concerto, con qualche difficoltà, volle andare a salutare il Maestro e il colloquio si protrasse per quasi mezz'ora; e l'altro episodio, sempre alla Scala, a teatro esaurito, con spettatori provenienti anche dall'Estero per ascoltare la...