Statue e no

Imparare

dal passato

C'è un principio che può aiutarci a capire meglio perché è assolutamente sbagliato e grave quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, in Inghilterra, con la statua di Churchill o in Italia con la statua dedicata a Montanelli. Imbrattare, distruggere, ripudiare certi monumenti vuol dire cadere in un abisso, essere completamente sradicati dal passato, fluttuare in un presente senza un appoggio. Ciò che fa di un uomo quello che è, è l'insieme delle esperienze passate che lo costituiscono. Non possiamo pensare che le esperienze siano solo esperienze del bello, del buono o del giusto, siamo anche costituiti dal brutto, dal cattivo e dall'ingiusto e sono proprio queste ultime che ci fanno capire cos'è bene e cos'è male. Sono le esperienze negative che fanno acquisire più valore a quelle positive: capiamo la salute nella sua pienezza quando siamo stati malati, capiamo la libertà quando siamo stati schiavi. Quelle statue hanno un valore e quel valore anche se per alcuni è negativo, resta sempre parte costituente della nostra umanità. Resta conservato nella storia, nella memoria collettiva perché è parte dello spirito del mondo parafrasando Hegel. Nietzsche nel suo libro Sull'utilità e il danno della storia per la vita citava tre tipi di storia. Quella monumentale serviva all'uomo che vuole creare cose grandi, quella antiquaria invece ama preservare il tradizionale mentre colui che sente una sofferenza presente opprimere il petto e che ad ogni costo vuol gettar via il peso da sé ha bisogno della storia critica, vale a dire di quella che giudica e condanna. Il genere umano ha bisogno di tutti e tre i tipi di storia, deve conservare quello che è stato anche suo malgrado, traendo ispirazione per una vita futura migliore, per un domani più radioso, perché ha il diritto e anche il dovere almeno di immaginarlo.

Marco Bugin

Padova

