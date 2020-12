Statistiche

Contati

i dopppioni

Io, Zaiano ma autonomo pensante, oggi resto perplesso davanti alla risposta data da lui e dalla dott.ssa Russo alla prima domanda ricevuta in conferenza stampa. Ipotizziamo un caso limite: una giornata in cui il numero dei positivi è 1 e che in quella giornata il numero dei tamponi rapidi è 1 ed il numero dei molecolari è sempre 1 perché quel positivo è lui, e solo lui, passato per i due tipi di test. Per il governo il tasso calcolato è 100%, per coloro che sostengono l'iniquità del calcolo in quanto escludente i tamponi rapidi dovrebbe essere invece del 50% (1 positivo su 2 test). Scontato che il tasso giusto è 100%, non ho sentito, salvo errore, gli intervistati garantire che ci sia specifica cura di togliere dal denominatore della frazione il suesemplificato doppione.

Marco Anelli

Tasse

Perché è giusta

la Patrimoniale

Ogni volta che si parla di introdurre un'imposta patrimoniale scatta in modo quasi automatico una levata di scudi da parte dei partiti che da sempre rappresentano coloro che ne potrebbero essere interessati, cioè i più ricchi, oppure da parte di quelli che temono comunque di perdere voti solo al sentir evocare questa ipotesi. L'altra operazione è di far intendere falsamente che si tratterebbe di un'ulteriore iniqua tassazione che andrebbe ad aggiungersi all'IMU o di un prelievo forzoso ed indifferenziato come a suo tempo fatto dal governo Amato. Nessuno che spieghi chiaramente che una tale imposta ha senso solo se riguarda grandi patrimoni (di qualche milione di euro) e che da tempo viene considerata da molti autorevoli economisti necessaria, non solo come forma di contributo solidale in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, ma anche una leva fiscale per dare impulso all'economia. Infatti, in considerazione che la ricchezza tende sempre più a concentrarsi nelle mani di pochi, si tratta di tassare i grandi patrimoni e di ridurre invece le imposte sul reddito di impresa e di lavoro al fine di indurre chi li detiene ad immettere le loro cospicue risorse, che altrimenti rimarrebbero improduttive, nel circuito economico, facendo impresa o investendo in imprese, creando così posti di lavoro. Credo sia oramai giunto il momento che la politica e chi voglia seriamente affrontare i problemi del nostro Paese, tra cui l'enorme evasione fiscale, abbia il coraggio di applicare una misura di così evidente utilità ed efficacia.

Loris Parpinel

Precisazione

L'arrestato non è

un commercialista

Sono un dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso con trentasei anni di anzianità. Incuriosito dalla notizia riportata dal suo giornale di oggi 15 dicembre, ho verificato l'iscrizione all'Ordine della persona indicata come commercialista nell'articolo stesso ed ho riscontrato che la persona in oggetto non risulta iscritta all'Ordine né a livello locale e neppure a livello nazionale. Ora solo i professionisti regolarmente iscritti a seguito di Titolo di Studio ed Esame di Stato per l'abilitazione professionale possono fregiarsi del titolo di commercialista, abilitazione acquisita con anni di studio, pratica sul campo, continuo aggiornamento professionale e importanti obblighi deontologici e di legge. Penso che i giornalisti, professionisti, ordinistici a loro volta, dovrebbero verificare la bontà dei titoli che assegnano a persone che li usurpano, ma non lo dico per questioni personali, lo dico perché una notizia imprecisa, può provocare nell'opinione pubblica errati giudizi nei confronti di una categoria costituita da oltre 100.000 professionisti che contribuiscono con passione e sacrificio alla crescita del Paese.

Massimo Costantini

Evasione

Eliminare

il contante

Secondo me è un vero peccato che notevoli risorse finanziarie vengano utilizzate per il cashback. Il fine, sicuramente, è sacrosanto: combattere l'evasione fiscale alimentata dai pagamenti in contanti senza emissione di scontrini o fatture. Per rendere non necessario questo concorso a premi e impiegare, invece, tali risorse per altri importanti scopi, come i ristori adeguati alle imprese che rischiano il fallimento a causa della pandemia, basterebbe abolire la moneta materiale e rendere possibili soltanto i pagamenti con carte elettroniche, bonifici e assegni, cioè strumenti tracciabili.

Mauro Cicero

Vaccini

L'Europa corre

l'Italia è lenta

Mentre gli altri Paesi corrono veloci, noi procediamo a passo lento. L'Inghilterra ha iniziato la somministrazione del vaccino, Francia e Germania partiranno a inizio gennaio con un piano vaccinale già operativo. In Italia se tutto va bene se ne parla a fine gennaio senza aver ancora predisposto nulla. Dopo aver avuto il numero più alto di vittime e i danni maggiori all'economia, rischiamo di ripartire per ultimi.

Gabriele Salini

Inps

Ritardi iniqui

e sospetti

Vorrei che qualche dirigente dell'INPS ci mettesse la faccia e spiegasse a tutti in maniera chiara e senza perifrasi per quale oscuro e sospetto disservizio i dipendenti comunali che vanno in pensione devono aspettare quasi tre anni per vedersi accreditare il TFR mentre per altri lavoratori del pubblico impiego e delle aziende private la cosa si risolve nell'arco di due mesi. Da quando la CPDEL è stata assorbita dall'INPS i tempi di pagamento si sono sempre più dilatati fino a raggiungere l'inaccettabile livello di adesso. Vorrei spiegasse inoltre cosa se ne fa l'INPS dei nostri soldi per tutto questo tempo e se alla fine saranno riconosciuti gli interessi e come verranno conteggiati. Non ci possono essere impedimenti tecnici considerato che oggi con tutta la nostra tecnologia digitale per fare un accredito ci vuole un attimo. Perché questo atteggiamento di totale disprezzo verso lavoratori che per quarant'anni hanno puntualmente versato all'ente? Mi sorprende che il mondo politico e sindacale non si attivino per mettere fine a questa italica vergogna da paese sottosviluppato.

Roberto Dassi

Regole

Chi le rispetta

è penalizzato

Abito in un comune di 7500 abitanti e non esistono assembramenti di nessun genere, tutti portano la mascherina e negozi, bar, ufficio postale ecc. non sono mai affolati, proprio perché si tratta di una comunità di pochi abitanti. Ora tutti i paesi come il mio, dove son sicuro che la situazione è praticamente uguale, rischiano di vedersi assegnare la zona rossa per colpa dei grossi centri; città e cittadine dove i loro irresponsabili abitanti non intendono attenersi alle regole. Il governo dovrebbe dichiarare zona rossa tutti i centri con più di 15000 abitanti e le immagini viste in questo fine settimana non si ripeterebbero, senza penalizzare chi si comporta nel modo richiesto.

Gerardo

