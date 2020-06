Stati Generali / 3

Ciò che serve

a costo zero

A cosa servono gli Stati Generali? Quello che c'è da fare lo sanno anche i più stupidi: burocrazia, giustizia, evasione fiscale, corruzione, rilancio opere pubbliche. Gran parte di queste cose, tra l'altro, sono a costo zero. A cosa è servita la squadra di Colao? Conte sta preparando il piano per settembre, è incredibile! Sono cose da fare subito perché è già tardi.

Giorgio Curtolo

Economia

Meglio acquistare

prodotti italiani

Siamo esortati all'acquisto di prodotti italiani per favorire la ripresa della nostra economia. Ora è mai possibile trovarsi nei supermercati nostrani di fronte a prodotti (ortaggi,frutta...) provenienti dal resto d'Europa, nord-Africa, America Latina? Se ne deduce che, viste le distanze, tali prodotti maturino nelle celle frigorifere. La nostra agricoltura sia locale che di altre regioni non è più in grado di produrre peperoni, cavolfiori, pere, giusto per fare qualche esempio? Con tutto il rispetto per la globalizzazione e per la libera circolazione delle merci, non sarebbe il caso di ripensare l'offerta a favore delle nostre filiere produttive, e non certo per vaghe nostalgie autarchiche. Inversamente gli inviti televisivi rimangono solo spot.

Anna Maria Rizzo

Padova

Lingue / 1

Una reciproca

integrazione

Leggo frequenti lettere di lettori che esprimono una certa contrarietà all'uso di termini dell'inglese nella lingua italiana. I neologismi stranieri non sono solo anglicismi, ci sono anche lemmi da altre lingue. Sono d'accordo con loro, di massima. Talune espressioni hanno il loro perfetto corrispettivo in italiano. Per esempio, rave party, invece di festa demenziale. Mi fa ridere davvero quando si parla di gossip. E sare il termine pettegolezzo? È però vero che, con l'evolversi delle lingue, esse spesso si integrano. Leggo qualche volta Newsweek, da più di quarant'anni. In questo e in altri giornali in inglese, noto da sempre l'uso di italicismi. Taluni di questi vocaboli della nostra lingua, possono essere trovati talvolta anche in tedesco. Questo fenomeno ha l'aria di una progressiva e reciproca integrazione delle lingue e delle culture. A me non dispiace proprio per niente.

Antonio Sinigaglia

Lingue / 2

Ma spesso l'inglese

è superfluo

Sono d'accordo con quanto scrive il lettore Giancarlo Lorenzon circa l'italiano soffocato dagli anglicismi (Il Gazzettino 16/6). Non è l'unico a lamentare l'uso esagerato di termini inglesi a scapito della nostra lingua italiana, quasi che questa non possieda parole adeguate per esprimere quello che si vuole dire. Prendiamo l'esempio di fake news, termine che ormai ci travolge, vorrei chiedere: quanti giovani sanno che in italiano esistono un'infinità di vocaboli corrispondenti al suo significato? Non solo quelli un po' volgari (tipo balle), ma anche altri più corretti e comunque efficaci (vedi: menzogne, falsità). Davvero abbiamo bisogno di attingere ad altri vocabolari quello che abbiamo in abbondanza nel nostro? Il problema tocca anche i mezzi di comunicazione; infatti, si suppone che colui che comunica, scrivendo o parlando, intenda farsi capire da tutti, o no?

Romano Gozzelino

