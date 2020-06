Stati Generali / 1

Caro De Luca,

scelte non semplici

Cito la frase attribuita al presidente della Regione Campania De Luca e pubblicata domenica scorsa: Dieci giorni di Stati Generali? Ma in dieci giorni si fa il progetto Apollo e andiamo sulla luna. Orbene mi sa tanto che pur di andare sulle pagine dei giornali il presidente De Luca è incline a sproloquiare, come gli succede da un po' di tempo. La sua battuta è un classico: quando le cose devono farle gli altri, questi devono farle velocemente come una battuta delle ciglia, e la complessità delle scelte è un particolare insignificante. Quando invece le risoluzioni di problemi dipendono dalla gestione della organizzazione regionale del presidente De Luca, allora trattasi di una cosa completamente diversa: il tempo non ha più significato e le lungaggini, che spesso si protraggono per anni, trovano sempre una giustificazione scaricabarile. Suvvia caro presidente De Luca, le scelte che si devono prendere negli Stati Generali, piaccia o non piaccia, per il bene di noi tutti sono, come anche lei ben sa, molto complicate e di certo non hanno il minimo bisogno delle sue esternazioni. Un po' di umiltà non farebbe male neanche a Lei.

Renzo Turato

Padova

Stati Generali / 2

Una conferenza stampa

allunga la vita (di Conte)

Caro Direttore,ricorda lo spot televisivo che si concludeva con la frase: una telefonata allunga la vita? Ricorda quante conferenze stampa e quante promesse ha fatto Giuseppe Conte ? Sarebbe come dire: una conferenza e tante promesse, allungano la vita (del Governo).

Gino De Carli

