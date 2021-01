Statalismo

La Thatcher

e noi

A proposito della concezione statalista dell'economia, riporto alcune frasi di Margaret Thatcher: «Sono stata eletta con un intento evidente: cambiare il Regno Unito da una società dipendente in una società autosufficiente, da una nazione dammi qualcosa a una nazione fallo da te. In una Gran Bretagna alzati e fallo anziché in una siediti e aspetta. Questa cultura operativa libera le energie, genera libertà di fare impresa, crea mercato libero». Se al posto di Gran Bretagna, scrivessimo Italia, sarebbe, a mio parere, cosa buona e giusta, ma voi credete che finché ci sono gli statalisti di Leu e 5 Stelle, questi ragionamenti possano avere un minimo di comprensione? Purtroppo no.

Gino De Carli

Inchieste

Le truffe

allo Stato

Vorrei fare i miei complimenti ai giornalisti che lavorano nelle trasmissioni di Report, in onda in prima serata su Rai 3 il lunedì, e Non è l'arena, in onda in prima serata su La7 la domenica, per la loro bravura nello scoprire le truffe contro lo Stato. Credo che molte altre persone oneste vogliano complimentarsi con loro, persone che pagano le tasse allo stato per il servizio sociale, come scuole, ospedali, etc., tutte queste persone usano come loro voce i giornalisti che scoprono come vengono usati i soldi delle persone oneste che incassa lo stato. Guardando i servizi mandati in onda da queste due trasmissioni mi sono chiesto: in che mani siamo messi?. Lo stato cerca sempre di mettere il bastone tra le ruote invece di rafforzare le due trasmissioni e di cercare di dare più visibilità possibile. Ma chi sono queste persone che hanno in mano le chiavi dell'Italia e che la lasciano peggiorare? Si sente sempre parlare di mancanza di lavoro, anche in altre occasioni dissi: di che cosa vive l'uomo e non solo? Vivono di terra e mare, solo dopo viene tutto il resto. Quindi cosa bisognerebbe fare? Quale strada prendere se non quella di Madre Natura e il lavoro che ha sempre offerto? Un altro problema è quello dell'onestà: ci sono coloro che pagano i contributi allo Stato per sostenere la nazione, ma non si sa dove finisca quel denaro, specialmente per quei territori abbandonati a sé stessi che ne avrebbero più bisogno.

Gianfranco Vianello

Il concerto

La meraviglia

della Fenice

Ho assistito al concerto di capodanno trasmesso in diretta dal Gran Teatro la Fenice: a parte la meraviglia dell'esecuzione di tutti i brani, la cosa che più di tutte mi ha fatto venire le lacrime e la pelle d'oca, è stata l'esecuzione del Va' pensiero di Giuseppe Verdi, da parte del coro dove tutti avevano indossato le mascherine, veramente una cosa che merita il massimo elogio ed i complimenti per la bravura e la grande professionalità dimostrate. Naturalmente indossando la mascherina anch'io, andrei a congratularmi con ognuno di loro.

Mario Trevisan

Responsabilità

Boicottiamo

la Cina

Mi trovo totalmente d'accordo con la lettera del Signor Mauro Zane del 3/1/2021 e con la risposta data. Ma perché noi consumatori non cominciamo a punire il sistema Cina evitando di acquistare quantità di paccottiglia cinese di basso prezzo e di bassa qualità, privilegiando invece con scelte oculate prodotti magari più costosi, ma più essenziali e più duraturi? Perché non facciamo pressione, rifiutando di acquistare i loro prodotti, sui grandi marchi italiani ed europei che per un maggior guadagno hanno dislocato la loro produzione in Cina? Temo che, se continuiamo con la via della seta, i nostri nipoti dovranno affrettarsi ad imparare a mangiare il riso con le bacchette e a dire Sì in mandarino.

Cristina Ongania

Politica / 1

Riassunto

tragicomico

Breve riassunto della politica italiana nella XVIII legislatura. 1) voti di marzo 2018: al centrodestra va la maggioranza relativa. 2) Il Presidente Mattarella ignora la cosa e anziché dare un mandato esplorativo al leader del centrodestra si impegna a mandare al governo il M5S con la mediazione dei presidenti delle Camere. Zero. 3) Allora un governo tecnico, Cottarelli. 4) No, nasce il governo giallo-verde. Un disastro. 5) Si torna al voto? No, per tre motivi: a) perché gli italiani non votano più per i 5S; b) perché il centrodestra vincerebbe; c) Perché questo litigioso Parlamento è l'unico che potrebbe, per l'ennesima volta, eleggere un Presidente della Repubblica gradito al PD. 6) Nasce allora il governo giallo rosso, quello che governa il 2020 senza una vera legge di bilancio, quello che distrugge il Parlamento, quello che ottiene con una maggioranza relativa, in un voto di fiducia, l'approvazione della legge di bilancio per il 2021. 7) Ed eccoci agli auguri del Presidente. Non dalla sua solita poltrona quando nel 2018 ci parlò del sentirsi comunità e della sua cittadinanza onoraria a Felicizia, o nel 2019 quando decantò la bellezza dell'Italia e del futuro green. Questa volta in piedi davanti un leggio ci ha parlato di pandemia e di vaccinazioni e dell'arrivo del tempo dei costruttori e della speranza e del dovere di restituire quanto ricevuto. Il mio augurio per il 2021 è invece la fine della XVIII legislatura perché peggio di così è veramente difficile finire visto l'appello alla speranza.

Claudio Gera

Politica / 2

Governo

inadeguato

Il Professor Prodi fa un quadro decisamente drammatico della situazione in cui il nostro Paese rischia di ritrovarsi in assenza di decisioni, azioni molto urgenti. Vorrei sapere, se possibile tramite il Gazzettino, anche alla luce del recente vissuto, se il prof Prodi ritiene questa compagine governativa all'altezza dei compiti che il Suo editoriale evidenzia. Eminenti voci, in primo luogo quella del Sig. Presidente della Repubblica, continuano giustamente a sollecitare azione, azione, azione, coesione, senso di responsabilità che a me sembrano latitare. Nessuno suggerisce con chiarezza che sia giunto il momento di un cambio alla guida dell'esecutivo attuale in quanto non professionalmente adeguato all'ardua impresa della gestione delle risorse che, a determinate e chiare condizioni, ci sono state assegnate dalla Unione Europea. Se così non fosse perché accanirsi con continue raccomandazioni? La Costituzione sarà sacra e inviolabile senza un democratico referendum ma l'attuale situazione sanitaria ed economica dovrebbe suggerire e permettere eccezionali interventi.

Sergio Bianchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA