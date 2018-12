CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stadi e violenzaLa civiltà dello sportanche in SudafricaEgregio Direttore,nel 1976 mi trovavo in Sud Africa, alle dipendenze della Steerling - Astaldi di Roma, importante compagnia di costruzioni, impegnata nella realizzazione della circonvallazione (19 Km di autostrada con 8 viadotti) della città di Bloemfontein, capitale della provincia dell' Orange Free State. Venimmo a sapere che il 14 agosto allo stadio della città si sarebbe tenuto l' incontro di rugby tra gli All Blacks della Nuova Zelanda e naturalmente gli Springboks del Sud...