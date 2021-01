Spostamenti

Leggo tutti i giorni diversi quotidiani e seguo spesso le conferenze stampa del Governatore Zaia. Gli argomenti trattati e le domande dei giornalisti sono sempre le stesse: Covid, tamponi, vaccini, decessi, ricoverati, ecc. Poco spazio si dà ad argomenti, anche se secondari, ma che sono comunque legati alla pandemia in corso. Ad esempio le seconde case. Abbiamo telefonato in questi giorni ai comuni in cui amici e parenti hanno seconde case e ci sono state date risposte incomplete e differenti. Per quanto riguarda invece le imbarcazioni non se ne parla e nessuno sa niente in merito. È possibile raggiungere le decine di marine che abbiamo in Veneto e Friuli con migliaia e migliaia di imbarcazioni? Solo Lignano ha 5 marine con oltre 5000 barche. Io, ad esempio, ho una barca che sul ponte principale ha 2 cabine, 2 bagni, una cucina separata e un salone. Si può vivere tranquillamente a bordo perché c'è riscaldamento e condizionamento. Si può considerare a livello seconda casa? Le imbarcazioni hanno bisogno ogni anno di essere tirate a secco, di riparazioni e di manutenzione. Si possono raggiungere per queste necessità o per passare qualche giorno? Tengo a precisare che per un pensionato, senza impegni di lavoro e di residenza, è preferibile starsene tranquillo in barca o in una casa di vacanza, anche fuori regione, piuttosto che in città si rischia di più.

L'autonomia è una buona idea ma perché possa realizzarsi non è sufficiente il numero dei componenti, ci vuole che ci sia la maggioranza a Roma degli stessi per poterla ottenere, altrimenti il rischio sarebbe che per dare più autonomia da una parte si dovrebbe restringere in altre parti, ciò potrebbe causare gravi squilibri nelle popolazioni già in bilico. Riconosco che non così semplice come potrebbe sembrare, potrebbe anche essere la fine di una Nazione e di conseguenza sarebbe far capire alla gente cosa si intende veramente per autonomia.

Nel bell'articolo di Ines Thomas, trovo un passo che cozza con le mie reminiscenze storiche. (...)Ma arrivò la Guerra, e a Padova giungevano numerosi prigionieri, molti provenienti dalla sua terra d'origine, l'Istria, deportati in seguito all'occupazione italiana. L'evento bellico a cui si fa riferimento è certamente la seconda guerra mondiale: l'Istria non era stata occupata dagli italiani; era abitata in prevalenza da italiani e faceva parte dell'Italia dal termine della prima guerra mondiale. Non cambia la sostanza dell'articolo, ma le vicende di Istria e Dalmazia meritano maggiore precisione.

A fronte di molte interviste di molti parlamentari che tutti all'unisono si scagliavano sulla tempistica di Renzi, il quale non doveva fare questa mossa in questo periodo di pandemia ecc., mi sono ricordato che nel 1940 in piena guerra mondiale Neville Chamberlain si dimise da primo ministro inglese perché si sentiva inadeguato a formare un governo di larghe intese! E fu eletto dopo un anno di guerra un tale Wiston Churchill! Si loro trovarono il Capo, cosa che da noi non succede, perché solo la sedia è il vero capo e non c'è un centesimo di dignità da chi ci governa di dimettersi, ma si resta sempre e comunque aggrappati alla carega.

Mentre la sua vice Kamala Harris viene strombazzata al mondo come esempio di avanguardia civica statunitense, facendo finta che non siano passati una buona sessantina di anni da Golda Meir e Indira Gandhi, le prime donne al potere, il nuovo presidente americano rimette a posto l'America disastrata da Trump. I tiggi parlano delle leggi sull'immigrazione sul covid e sull'economia, ma il vero obiettivo è un altro. Quanto ci vogliamo scommettere che uno dei primi decreti che verranno aboliti sarà quello col quale Trump aveva messo la FED a disposizione dello Stato, consentendo allo Stato di battere una moneta sovrana gratuita a piacimento facendo marameo ai colossi mondiali del credito?

Ho guardato in diretta su Rai 1 l'insediamento di Biden. Cerimonia emozionante come sempre. Però lo Speciale TG1 condotto da D'Aquino ha rovinato la cerimonia. Intanto gli ospiti in studio e in collegamento erano tutti pro - Biden e anti - Trump mentre avrebbe dovuto esserci il contraddittorio per correttezza. Poi D'Aquino li faceva parlare anche durante i discorsi, le canzoni e le preghiere di quanti prendevano la parola a Capitol Hill. Il TG1 avrebbe invece dovuto fare uno studio pre e uno post - cerimonia in modo da lasciare la stessa pulita così da essere goduta a pieno. Peraltro gli ascolti sono stati buoni (2 milioni e 600 mila spettatori - 17% di share) quindi a maggior ragione Rai 1 avrebbe dovuto offrire un miglior servizio al pubblico.

Anche se è più facile parlare che amministrare, le restrizioni' che riguardano mostre e musei a Venezia come nel resto d'Italia, sono qualcosa di più elevato di una questione meramente contabile. Forse più a Venezia che in altre città d'arte. Perché Venezia si era illusa di poter essere l'albergo, il negozio o l'ufficio di chiunque, ma ora resistere alla pandemia significa non rinunciare alla conoscenza (Tobia Scarpa). E per abitare nella faticosa Venezia bisogna essere fortemente motivati. Perché è raro che a Venezia capiti di camminare leggeri senza qualcosa in mano e in spalla. La stragrande maggioranza di chi ci lavora, non ci vive. Chi invece ancora ci vive, si sposta con addosso tutte le borse che servono per vivere in qualsiasi città, e che qui però dai negozi a casa uno deve sfacchinarsele a mano. Se poi a chi vive in una città come questa gli togli la bellezza di essere porta-a-porta con le esposizioni d'arte e di poter uscire da mostre e musei con lo sguardo fulgido disintossicato che ti fa vedere appena fuori tutto più suggestivo, in che città lo condanni a vivere?

