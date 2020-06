Spostamenti

Il passaporto

non serve

Capisco le preoccupazioni di alcuni Governatori di temere che la liberalizzazione dei movimenti tra Regioni, possa portare nei loro territori focolai di covid 19, ma la richiesta di una specie di passaporto sanitario, non va sicuramente bene, in quanto un tampone con risultati negativi effettuato la settimana scorsa, non significa che oggi non possa dare un risultato opposto. Credo che l'unico provvedimento possibile sia, all'arrivo, la misurazione della temperatura, che è un segnale importante, come fanno per esempio all'entrata dell'Ospedale, dopo aver controllato che l'interessato sia sulla lista di chi deve fare un esame; ma poi, non si può pensare che i Lombardi siano una massa di incoscienti. Quasi tutti, hanno avuto un parente, o un conoscente deceduto per il covid 19 e bisogna fidarsi del loro senso di responsabilità. Se la Lombardia è la terza Regione Europea per produzione del PIL, vorrà pur dire qualcosa.

Gino De Carli

Turismo

Meglio per noi

se altri chiudono

Molti paesi europei non ci fanno entrare per il possibile contagio: benissimo, ma dove sta il problema? Tutti turisti che resteranno in Italia, con l'attuale crisi del settore solo manna per i nostri operatori, speriamo che questo ostracismo duri a lungo!

Roberto Bianchini

Turismo

L'anno giusto

per vacanze italiane

Volevo fare delle considerazione riguardo la Grecia che non vuole accogliere i turisti Italiani, per via della paura del contaggio da Covid-19. Come si può farsi condizionare da queste puerili uscite greche, dopo che per anni rischiano il default, aiutati dall'Europa e dalla Germania con miliardi di euri. Perché l'Italia non approfitta a rilanciare il turismo di casa adesso? Con tutte le bellezze che l'Italia ha, dobbiamo preoccuparci dove trascorrere le vacanze? Solo la Sicilia è una regione eclettica, ha tutto: cultura e storia, gastronomia, bellezze paesaggistiche a partire dai monti e finire ai suoi mari. In Sicilia ci sono stati tutti anticamente, dagli Arabi fino proprio ai Greci, lasciando proprio quella traccia ellenica con i vari templi e teatri. Fare le vacanze in Italia è proprio l'anno giusto per rilanciare il turismo e l'economia. In Italia c'è tutto, anche tanta Grecia.

Francesco Pingitore

Il caso Bianchi

Vecchie

querce

Questo mio messaggio per Alessandra Graziottin con la quale mi complimento, e la ringrazio, per il competente, sapiente ed educativo commento sulla cacciata di Enzo Bianchi pubblicato sul Gazzettino. Condivido in toto quanto esposto nello scritto; e, tra tutto, da credente praticante, apprezzo moltissimo il passaggio dove vengono chiaramente indicate le virtù che, a cominciare dalla Charitas, dovrebbero essere costantemente e concretamente testimoniate da ogni buon cristiano.

Giovanni Dall'O'

Sussidi

Bonus colf

e badanti

Da oggi colf e badanti possono fare la richiesta per ottenere un indennizzo causa covid 19. Tempo fa scrissi che a causa del morbo l'assistente famigliare non convivente che accudisce una persona invalida al 100% fin dai primi di marzo cessò il servizio per paura, dissi pure che non potevo dargli torto vista la situazione. Feci notare però che l'invio dei bollettini Inps per il pagamento dei contributi non si era fermato; l'Azienda rispose che il pagamento dei contributi di Aprile era stato spostato a Giugno. Ora la domanda è, perché devo pagare dei contributi per un servizio non ricevuto? Faccio notare che nel prossimo mese di Luglio c'è la terza rata contributiva in scadenza. So che molte famiglie hanno interrotto il rapporto di lavoro con le loro collaboratrici, io non l'ho fatto e non vorrei per questo pensare di aver sbagliato.

Luigi Galli

Minneapolis

Basta solo

ascoltare

In questi giorni abbiamo visto un fatto, molto negativo. L'omicidio di George Floyd, potrebbe essere stato causato, dall'odio del poliziotto nei confronti del ragazzo. I medici del ragazzo hanno dichiarato che George era anche malato di una malattia cardiaca. In base alle fonti e alle testimonianze, potrebbe essere anche stato un acceleramento cardiaco, in contemporanea con il ginocchio sul collo, creando un soffocamento. Dopo qualche pensiero e opinioni ho capito che potrebbe essere anche stata una delle tante dimostrazioni di razzismo. Il Poliziotto di Minneapolis era già stato denunciato per delle aggressioni, in altre circostanze. Però non ha mai avuto un provvedimento disciplinare da parte del corpo della polizia. Tranne una volta, quando dopo una sua aggressione è stato sospeso, poi è ritornato in servizio subito. Se questo fatto, sarebbe accaduto qua in Italia, forse il poliziotto sarebbe condannato almeno 4-5 anni di galera, perché non essendo autodifesa, qua in Italia è considerato un omicidio. Io sono molto amareggiato per questo fatto. Perché credo che sia una vergogna che nel 2020 siamo ancora in queste condizioni di diversità o di separazione sociale. Il virus, secondo me ci ha fatto allontanare, ancora più di prima. Perché restando a casa tra di noi con persone di colore uguale, ci viene spontaneo, quando andiamo fuori, a guardare queste persone di colore, che forse non hai mai considerato e adesso nei sei meravigliato. Quello che vorrei che le persone capissero è che anche se ci sono delle persone di colore diverso e di varie particolarità, non conta nulla. Come una miccia che si accende, lenta per aspettare di esplodere, sono subito scattate le rivolte e le manifestazioni per battersi per George. In tutte le città americane: Washington, Boston, Chicago, Releigh, Lincon, Manhattan, Brooklin, Los Angeles, Houston, St. Luis, Atlanta e Dever. Macchine incendiate, urla, esplosivi, fumogeni... Il presidente Donald Trump ha lanciato un messaggio per i sindaci che hanno queste rivolte: «Siate più duri!». Ma se mi metto nei panni dei sindaci capisco che vigilare un'intera città come Chicago o Boston non è così facile, da un punto di vista della popolazione. Ci è stato anche il bisogno della guardia nazionale per fermare queste persone, dirette verso la giustizia. Secondo me bisognerebbe ascoltarli e capire veramente cosa vogliono farci capire, basta solo ascoltare.

Riccardo Grizzo

Meritato

Lo schiaffo

dalla Grecia

Leggo sul Gazzettino e in molti altri una cosa che accomuna il nostro paese nel giudizio unanime dei nostri vicini: Repubblica delle Banane. Ma come possiamo indignarci se ce lo meritiamo davvero? Chi mai scommetterebbe su un paese che è diventato grande per i cavalli di razza ma che dall'inizio della Repubblica ha avuto 73 padroni? I cittadini italiani, la loro forza e volontà di fare impresa, la loro caparbietà e tenacia hanno spinto il PIL del Paese ad essere il terzo della comunità. La politica della XVIII repubblica è in realtà la 73a disfatta politica che si sussegue senza vergogna in uno scambio di poltrone e interessi personali ormai incontrollati. E c'è ancora qualcuno che dice: li abbiamo messi noi lì.... Sono riusciti anche a farci credere che la colpa del malgoverno è del cittadino che li vota quando è palese che nessuno ha votato tutti i governi visti fino ad oggi. A volte immagino di essere la Merkel o un qualsiasi altro ministro di qualsiasi altro Stato estero e penso: chi arriverà come ministro degli esteri italiano oggi? Si saranno passati le consegne rispetto all'ultima seduta dei G7, poi lascio perdere sapendo che sono come le scimmie: chi le controlla le bertucce che saltano di poltrona in poltrona senza nessuno spirito patriottico-politico? E se sono l'ultima ruota del carro come la Grecia, anch'io salto sulla bandiera stellata e faccio il gioco di tutti: sputo sull'occhio agli italiani.

Cristiano Vallese

Diplomazia

L'Europa

che ci rifiuta

Vorrei esprimere un punto di vista diverso rispetto la diatriba tra l'Italia e alcune nazioni europee che hanno difficoltà ad accettare turisti italiani. Io credo che tra i motivi di tale rifiuto vi sia anche la consapevolezza da parte di questi paesi di non aver strutture adatte per affrontare una eventuale diffusione del virus. E intendo, ospedali specializzati, macchinari in numero sufficiente, tutto quello cioè che abbiamo noi in Italia, ma che siamo riusciti ad avere costruendolo con grandi sacrifici e lavoro per affrontare una pandemia che ci ha colpito ben più di altri paesi (Grecia, Austria in primis). Ma non solo, in questi paesi (aggiungiamoci pure Spagna, Portogallo e la stessa Olanda) il servizio sanitario nazionale non è certo al nostro livello e su questo vorrei che gli stessi turisti nostrani desiderosi di recarsi in questi luoghi facessero una bella riflessione. Nel malaugurato caso che si infettassero, magari in bel pullman intero oppure un bel volo charter, non vorrei che poi fossimo costretti a mandare voli militari con tanto di medici e infermieri per recuperarli.

Guido Zennaro

Misure

Scherzi

a parte

Quando esco e vedo tutti che girano indossando le mascherine, vedo i baristi e gli albergatori con il metro in mano a misurare distanze, il mio barbiere con una specie di scafandro di plastica, la polizia che da imprevedibili mute di 400 euro, sono sicuro che prima o poi ce lo diranno: Siete su scherzi a parte.

Annibale Bertollo

Venezia

Giusta la lettera

di Baratta

Ho trovato la Lettera Aperta di Paolo Baratta, ex presidente della Biennale di Venezia sul Gazzettino del 31 maggio non solo interessante, ma ben motivata e documentata in merito al futuro della città di Venezia, vista come centro storico, che non credo sia un caso, va sulla stessa lunghezza d'onda del Patriarca Francesco Moraglia che da tempo insiste sulla specificità dello stesso, da non mettere nello stesso calderone con Mestre pur restando uniti per le tante cosa da fare assieme. Che sia soltanto il turismo e il commercio coi suoi guai... e la scuola, a far sopravvivere Venezia, lo trovo anch'io limitante.

Piergiorgio Beraldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA