Spid

Il progresso

non si ferma

In riferimento alla lettera del prof. Giuliano Agostinetti (Spid e Inps Un sadico Controsenso) del 4 Ottobre 2020, mi trovo in dissenso con le sue affermazioni. Premetto che sono del 1964 e ho la licenza media. Anche io come il Prof. uso quotidianamente Home Banking, posta elettronica ecc. Non vedo tutte queste problematiche descritte nella lettera (qualche intoppo ci può essere). Ho lo spid, sia io che mia moglie. E ripeto non siamo geni dell'informatica. Mi dà molto fastidio che ogni volta venga tirato in ballo l'essere pensionati per giustificare il freno ad ogni cambiamento che porterà solo beneficio al nostro paese, che in più occasioni viene considerato fanalino di coda per quel che riguarda la digitalizzazione. Il progresso non si ferma.

Luca Dalla Longa

La replica

Le facoltà

dei pediatri

Leggo sulla pagina delle lettere & opinioni del Gazzettino del 3 c.m. che il medico pediatra Andrea Righetti, ha sottolineato che nella mia lettera sono riportato inesattezze e bugie. Tengo a precisare che la correttezza, la preparazione e la professionalità dei medici pediatri non è messa in discussione, anzi, ma che nel termine fra parentesi (a pagamento) mi è sfuggito il punto interrogativo (?). Ciò in quanto la legge regionale n. 1/2020, ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'obbligo (e non la facoltà) di presentare detta certificazione. Quindi in presenza di una certificazione facoltativa, come può essere l'ammissione o riammissione a scuola, mi interrogavo se è soggetta a pagamento, come le altre certificazioni non obbligatorie non previste dalla loro Convenzione. Circa le attese negli ambulatori, rilevo che ciò si riferiva sia agli ambulatori dei pediatri, per i bambini sino a 6 anni, che agli ambulatori dei medici di famiglia per i ragazzi nella fascia tra i 6 e i 14 che possono essere affidati al medico di famiglia, anziché al medico pediatra. Sicuramente per le visite negli ambulatori dei pediatri non vi sono attese, poiché le visite devono sottostare ad un adeguato sistema di prenotazione, allo scopo di evitare, appunto, le attese negli ambulatori (art. 31 -terzo comma- del vigente DPR 272/2000). Sui compiti assegnati ai medici pediatri, con decorrenza anno 2000, suggerisco di leggere attentamente le norme statali e regionali citate nella mia precedente lettera. Sulla necessità di riattivare la Medicina scolastica, oltre all'affermazione del presidente Luca Zaia che ha ricordato quando in classe arrivava il medico, suggerisco di leggere i pareri esperti nella materia non ultimo quello del prof. Giorgio Palù che ha consigliato di riportare i medici all'interno delle scuole ricordando in questo modo quanto avveniva nell'era della Medicina Scolastica.

Aldo Baffa

Mose/1

Scettico

ma felice

Non ho mai creduto del tutto al buon funzionamento di quest'opera gigantesca a salvaguardia dall'acqua alta della mia ex città di Venezia ed a questa mia perplessità si aggiungevano, e ci sono tuttora, nomi importanti della politica e della società, non escluso ex sindaci della stessa città. Prendo atto con gioia all'entusiasmo di tutti, in primis del Sindaco Brugnaro, ed onestamente devo ricredermi senza eccepire attenuanti che non siano imputabili ai costi di gestione, peraltro affrontabili in ogni caso stante il fine e cioè la protezione di Venezia, ma anche a qualche serio problema che sorgerà in futuro circa un buon funzionamento dell'opera che, in pratica, viene affidata a processi (non più quelli in Tribunale) correlati ai fondali, alla sabbia, agli agenti atmosferici e quant'altro che, senza chiamare nera, potrebbero determinare qualche inghippo ove non si dovesse seguire giorno per giorno le paratie dalla A alla Z, visto che il mare può trasportare di tutto da un momento all'altro, senza permettere ai tecnici di poter fronteggiare l'imponderabile, magari proprio durante l'emergenza: un esempio c'è già stato nei fondali ove sabbia, pietre, cozze si erano incollate sotto non permettendo alle paratie di funzionare a dovere. In ogni caso, complimenti a iosa a tutti i tecnici che, sia pur attraverso un parto non indolore, hanno dimostrato di saperci fare, facendo rimbalzare la notizia in tutto il mondo. Si tratta infatti di un'opera che non ha precedenti e che, all'unicità di Venezia unisce anche l'unicità di un'opera da ascrivere alla storia della Serenissima.

Arnaldo De Porti

Mose / 2

Per adesso

si fa festa

È da conservare la copia del Gazzettino di domenica; allarga il cuore sentire finalmente i veneziani tutti, compreso Arrigo Cipriani, per il buon esito del Mose e quasi a pentirsi di essere stati troppo pessimisti su quel faraonico progetto, ma quando si sente parlare di cerniere arrugginite, tempi biblici per difficoltà che sorgevano a catena, per non parlare di finanze che scivolavano come sabbia dalle dita, qualche ragione l'avevano. Fine di un incubo? Si spera, con 60 cm. di differenza tra mare e laguna, credo sia ben riposta, penso alle botte in testa e le maledizioni dei pesci che vanno a sbattere contro le paratie che un'ora prima non c'erano... Mi soffermo sui dubbi di un giudecchino pro Mose, che vi gestisce una pescheria sull'impatto ambientale cui si assisterà col tempo, ma nell'immediato, come si vendica il mare? Dove va a scaricare la sua forza vedendo sbarrata la sua corsa? Che buche creerà da una parte o dall'altra? Ma adesso si fa festa.

Piergiorgio Beraldo

