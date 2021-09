Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SpettacoliBassa qualitàdopo la panedmiaDopo la riapertura dei teatri ad aprile ho visto in Veneto una quarantina di spettacoli. Molti dei quali belli e di livello medio-alto ma memorabili non più di un paio. Non va meglio al cinema. Dopo la riapertura ho fatto una ventina di film. Belli quattro o cinque. Memorabili nessuno. Probabilmente io sono esigente. Va detto che per un regista di cinema o un organizzatore di eventi teatrali è...