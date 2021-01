Sospetti

Quali lezioni

dagli Stati Uniti

Vorrei porre una questione un po' scontata a proposito di quel grande paese che, in tanti, pensavamo essere gli Stati Uniti d'America. Quando ero giovane, nel '68, il solo sospetto che le multinazionali interferissero pesantemente nei paesi del terzo mondo ci collocava perplessi nell'ala estrema della sinistra più menzognera ed ottusa. Al tempo della guerra Afgana ci veniva detto che noi Alleati Occidentali dovevamo intervenire in tutti i modi, anche militari, per esportare la democrazia. Attoniti, a devastazione effettuata, abbiamo capito che le informazioni veicolate dai poteri politici, militari ed economici, erano ben altre. Oggi, sbalorditi, dopo quattro anni di propaganda populista sostenuta da un opportunismo indecente sbandierato impunemente da un Presidente molto discusso e discutibile, veniamo a sapere che lo stesso Congresso Usa è stato assalito da facinorosi pronti a tutto. Come se ciò non bastasse, apprendiamo che la Costituzione Americana prevede il sovrano perdono, il non luogo a procedere, anche per reati gravi, da parte del Presidente o del suo Vice subentrante nel caso di sue strategiche dimissioni. A me pare di ri-assistere ad un film accelerato, relativo alla caduta di un impero corrotto e violento. Con la Competizione politico economica Globale, alcuni Potenti della terra sembrano aver perso la testa. Sotto altre più criptiche modalità pare di rivivere trascorse, tragiche esperienze. Mi chiedo: che cosa stiamo diventando? Noi Europei, ci possiamo ancora salvare dalle montanti semplificazioni e relative derive totalitarie? Sopravvive in noi, o sta dissolvendosi, la Cultura del bene comune? Dico questo, perché ho l'impressione che molti dei personaggi alla ribalta siano ipo-vedenti, non educati adeguatamente al Diritto ed alla Giustizia. È il caso di accompagnarci ancora al silenzio, all'abitudine e all'indifferenza complice o non è forse il caso di acquisire una sobria consapevolezza, per capire e per agire insieme prima che sia troppo tardi?

Angelo Botturi

Pericoli

Il trumpismo

dopo Trump

L'irruzione dei sostenitori di Trump, su istigazione dello stesso, in Campidoglio, tempio della democrazia americana, è l'ennesima conferma dell'indegnità dello stesso a ricoprire il ruolo di presidente, che ha esercitato all'insegna di quella prevaricazione e quella prepotenza che già caratterizzavano il personaggio. Il fatto che abbia potuto impunemente continuare a contestare il risultato delle elezioni e le sentenze dei giudici che ne escludevano l'irregolarità nell'esercizio dei suoi poteri presidenziali evidenzia le lacune e le contraddizioni di quella che è stata la prima delle democrazie moderne, che non ha mai risolto il grave problema del razzismo interno né voluto approfondire le vere responsabilità sui fatti più tragici della sua storia, come l'assassinio dei fratelli Kennedy e di Martin Luther King. Se a Trump dovesse seguire il trumpismo come metodo di lotta politica la tenuta del sistema potrebbe essere irrimediabilmente compromessa e non sarebbe solo un problema americano.

Loris Parpinel

La maestra licenziata

Via dal pubblico

i no mask

Finalmente sembra che la supplente no mask sia stata licenziata e si è pure scoperto che non era una maestrina, bensì una ragioniera non abilitata alla professione di insegnamento. Una persona che incita gli alunni a non osservare le normative anticovid asserendo per altro che muoiono solo i vecchi, affermazione molto offensiva per uno come me che di anni ne ha 76. Sappia la signorina che gli anziani come me, compresi i miei genitori, hanno ricostruito l'Italia e la hanno portata ad essere la nazione più bella del mondo. La signorina Sabrina Pattarello dovrebbe a mio avviso essere privata della cittadinanza Italiana e non possa essere assunta da qualsiasi ente pubblico e parapubblico.

Giorgio Telesi

Aumenti

I privilegiati

Statali

Leggo sul Gazzettino che l'esercito degli statali - voti tradizionalmente di sinistra - godranno dell'aumento di cento euro mensili. Evidentemente l'aumento dell'Iva sui tabacchi ed altri generi, ha trovato la sua destinazione, lemme lemme, un po' qua un po' là, il governo i soldi dai sudditi privati li succhia. Con migliaia di operai in cassa integrazione, se fortunati, con posti di lavoro a rischio perché le imprese private sono loro medesime a rischio di mancate commesse e cartelle esattoriali in sicuro arrivo, i privilegiati dipendenti dello Stato portano a casa i loro bei quattrini, mensili sicuri, stabili prebende e adesso pure gli aumenti. Giusto così, i privati sono castigati perché cattivi di serie B, essi non votano più a sinistra come un tempo, essi abbandonano progressivamente i sindacati tradizionali che pure sono di sinistra? Parrebbe: essere privati è perciò un castigo, una ingiustizia giusta quando al governo ci sono le sinistre centraliste, stataliste contro qualsiasi autonomia che perciò danno privilegi a sé stesse. URSS di casa nostra.

Paola Vettore

Zona arancione

Le gioiellerie

sono aperte

Volevo segnalare che nell'articolo della giornalista Errante (pagina 6 lunedì 18 gennaio) penso sia data una notizia non esatta. Si afferma che in zona arancione le gioiellerie (caso mio), i negozi di abbigliamento e calzature devono restare chiusi. Siccome la confusione da parte di chi decide è all'ordine del giorno, è bene essere precisi. Altrimenti il cliente, soprattutto nei piccoli centri, non capisce più nulla. Complimenti per la pagina dedicata ai lettori.

Giovanni Modolo

Governo

Principi

calpestati

Non sono un elettore del centrodestra, ma non posso non rammaricarmi profondamente per molti principi fondamentali che questo governo Conte due ha calpestato sin dall'inizio della prima ondata della pandemia quando, dopo il giusto blocco dei voli dalla Cina ha abbassato ogni guardia prudenziale ed alle richieste della opposizione di una chiusura delle frontiere per fronteggiare l'espansione del Covid, per motivi puramente ideologici ha scambiato una emergenza sanitaria in una emergenza sociale (ci ricordiamo tutti gli spritz lungo i Navigli e davanti al Colosseo e baci ed abbracci con i cinesi); ci ricordiamo tutti i verbali del Comitato scientifico secretati perché non fossero conosciuti da noi cittadini. Conte, dopo essere sparito per alcuni giorni dalla scena mediatica così a lui cara, ha detto per giustificarsi che era stato in un laborioso silenzio. Secondo me quei giorni, alla luce di quanto sta avvenendo, quei giorni Conte li ha impiegati per far nascere il suo partito con i suggerimenti dei suoi occulti consiglieri. E se il suo portavoce, tal Rocco Casalino, in quelli stessi giorni girava tra i senatori M5S dicendo che Renzi lo asfalteremo in Senato, come abbiamo fatto per Salvini, il mio sospetto forse non è infondato.

Renzo Turato

© RIPRODUZIONE RISERVATA