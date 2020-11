Sos a Bruno Vespa

Risparmiatori truffati

anche dal Covid

Quando il 17/06/2020 ho consegnato la domanda di rimborso parziale dei miei risparmi azzerati, mi sono illuso di essere giunto, dopo oltre cinque anni di incubo, in vista del traguardo. Grazie a Salvini e Di Maio, il miliardo e settecento milioni, è stato trovato dove altri non erano riusciti. I decreti attuativi per la restituzione, faticosamente attuati e approvati dal Governo, come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sembrava cosa fatta. Invece no! Cinque mesi di silenzio dei politici, quindi dei media, perchè super occupati dal Coronavirus. Il ministro dell'economia, però, ed i suoi sottosegretari non dovrebbero occuparsi di sanità ma di chiudere questa vergognosa situazione. Ritengo dovute precisazioni pure dai responsabili di Consap, incaricati dal Governo di effettuare i rimborsi che hanno nel cassetto. Speravo di arrivare a consegnare personalmente ai miei eredi quei quattro soldi che mi spettano, ma è arrivato un tumore che certo non mi allungherà la vita. Mi rivolgo a Bruno Vespa, Le chiedo umilmente a nome di tutti quelli come me, di lasciare ad altri per una sera, gli aggiornamenti sul Covid ed affrontare da par suo questa vergogna nazionale, a Porta a Porta.

Lettera firmata

Lettere

Rispettare le opinioni

degli altri

Una signora che ogni tanto scrive al Gazzettino ed è di sinistra (questo pero' non è un peccato grave) si scaglia sempre con veemenza e con linguaggio aggressivo contro chiunque non condivide le sue opinioni. Un consiglio non richiesto: accetti che ci sia anche chi non la pensa come Lei e sia più pacata nei suoi interventi. Forse acquista in simpatia.

P.P.B.

Padova

Il codice

I veneti

e Immuni

Forse non servirà a niente, ma io ho la curiosità di sapere se in Veneto un malato di Covid può chiedere che il suo codice venga inserito in Immuni. È passato un mese da quando abbiamo saputo che per mesi alcuni Veneti (quelli favorevoli a Immuni) erano stati presi in giro dalle autorità regionali e nazionali... Eppure non sappiamo ancora nulla di concreto in proposito (se non che nell'ultimo decreto del presidente del consiglio è fatto obbligo agli operatori sanitari di tutta Italia di inserire i codici degli ammalati di covid che lo richiedano). Le mie ricerche in rete sul tema sono state tutte senza esito.

Giancarlo Gasperin

Feltre (Bl)

Calabria

In bocca al lupo

a Gino Strada

La candidatura del dottor Gino Strada a commissario sanitario della Calabria dopo le precedenti candidature imbarazzanti che hanno sbigottito chiunque avesse del buon senso. Una riflessione è quindi d'obbligo, tutte queste nomine in genere non sono fatte sulla base delle qualità professionali, come sempre sono fatte su scelte politiche e altro. Il dottor Strada sul quale non ci sono dubbi sulle sue qualità umane e chirurgiche, ha tuttavia dimostrato in qualche modo un po' di responsabilità, prendendosi una pausa di riflessione poiché si rende conto che essere un buon chirurgo è diverso che essere amministratore di una regione difficile come la Calabria. In ogni caso al dottor Strada faccio tanti in bocca al lupo, qualsiasi decisione possa prendere.

Ugo Doci

Mestre (Ve)

Controlli di vicinato

Cambiamo

la Costituzione

Cara Corte Costituzionale, la legge regionale sul controllo di vicinato è anticostituzionale? Allora vuol dire che va fatta una correzione su questo punto della Costituzione. Bisogna rimuovere le condizioni in cui si possono sviluppare fenomeni di criminalità. Il cittadino è essenziale, non si tratta di fare la spia, ma di verificare la qualificazione ed attendibilità dell'informazione e del cittadino. Il cittadino va stimolato a segnalare e collaborare. Dove c'è più omertà c'è più delinquenza. Da non confondere il controllo di vicinato con iniziative di ronde di gruppi che corrono dietro e bloccano ladri e scippatori o piccoli spacciatori, roba di vecchio far west. Senza la collaborazione di cittadini le forze di polizia non saranno mai in grado di fornire la sicurezza che ci meritiamo. Avremo in tal caso bisogno di un vero e proprio stato di Polizia. Nessuno auspica questo.

Rosita Bonometto

Venezia

Cambiamenti

Venezia

muore ancora

Non ce ne stiamo ancora rendendo conto, ma Venezia sta per morire per la seconda volta dello stesso male. Erano la seconda metà del 700 ai quei tempi l'Arsenale era ancora un gioiello della cantieristica navale ma le richieste da parte degli armatori cominciarono a cambiare, il commercio aveva preso nuove direzioni e le committenze volevano navi con una capacità di carico maggiore. I veneziani non seppero adattarsi alle nuove richieste convinti che, le proprie navi erano sempre state le migliori e avrebbero continuato a esserlo. Si sbagliarono e noi tutti sappiamo cosa accadde all'Arsenale. Poi attraverso il turismo Venezia è riuscita ad aprirsi di nuovo al mondo. Oggi per la nostra incapacità di cambiamenti stiamo per fare lo stesso errore, chiudendo la Marittima alle Grandi navi. Saremo capaci a rialzarsi una seconda volta?

Marco Pitteri

Politica

Una classe

in difficoltà

Sempre critiche anche condivisibili, diagnosi anche complete e supportate dai fatti, denuncia che attività terapeutiche concrete e complete non se ne vedono. Spingersi, forse non è il loro compito?, a suggerire azioni (terapie) articolate nel tempo, iniziando dalle più urgenti naturalmente, potrebbe essere un meritevole contributo alle chiarissime difficoltà che la nostra attuale classe dirigente politica dimostra di avere. Mancano professionalità e competenze specifiche? Ci sono condizionamenti derivanti dal consenso popolare? Impedimenti dovuti all'ordinamento costituzionale? Un laico, come è un giornalista potrebbe formulare proposte operative tese, da un lato, ad aiutare la politica, dall'altro, aiutare il cittadino a farsi una idea di cosa voglia dire, in concreto, un forte progetto di soluzione dei problemi che stiamo vivendo e che se non cambiano le cose continueremo a vivere con probabilità di ulteriore peggioramento, collettivo e personale.

Sergio Bianchi

Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA