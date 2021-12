Società

Un disastro

che non sorprende

La pandemia respiratoria e il conseguente disastro socio-economico, mi addolorano ma non mi hanno sorpreso. Intendo dire che anch'io (come tanti) ho sempre pensato ad esempio che non andasse bene l'uso indiscriminato, pigro, insostenibile e come se niente fosse dell'auto, cadauno fino a ritrovarci in camere a gas all'aria aperta, rendendo auspicabili le mascherine già prima del covid-19. E che saremmo precipitati in questo disastro lo si temeva-intuiva anche da una generalizzata sottomissione acritica al mini schermo-francobollo del telefonino, con il quale a quanto pare siamo diventati un Paese che passa più tempo a scrivere messaggi e post narcisi-ombelicali, che a leggere quel che taumaturgicamente lenisce, disintossica e rasserena. Ecco, senza bisogno che il Pnrr con bonus 110% ad hoc ci persuada a tornare a leggere su libri e giornali, mettiamo un argine da noi stessi, all'abuso di schermi, rendendoci conto che una giornata senza libro-giornale è una giornata squilibrata-squinternata, così magari torniamo un Paese meno egotico, più umilmente coi piedi per terra, e con meno opinioni sentenziose e a cavolo su tutto, oltre che sulla campagna di vaccinazione di massa.

Fabio Morandin

Pandemia

È colpa

dei vaccinati

Vediamo se nel Gazzettino c'è par condicio. Al signor Seguso che nei giorni scorsi ringraziava chi si è vaccinato ultimamente, e contemporaneamente addossa a chi non l'ha fatto fantasiose colpe e responsabilità indimostrabili per maggiori morti o difficoltà sanitarie, oltre che addirittura di essere colpevoli di aver aggravato la situazione economica dell'intero paese, vorrei dire che sono proprio i vaccinati che promuovono maggiormente il contagio, non il contrario! I vaccinati positivi, e ce ne sono sempre di più, spesso non si accorgono nemmeno di esserlo e continuano così a spargere il virus, ma non solo, perché non sottoponendosi quasi mai a tampone, spesso girano da positivi, commettendo anche un reato. Smettiamola di fomentare lo scontro.

Claudio Scandola

Pnrr

Chi pagherà

i nuovi debiti?

I media riportano il fenomeno della denatalità e dello spopolamento tanto a livello nazionale che locale. Ciò dovrebbe portare a fare delle riflessioni e domandarci il perché. Si parla tanto di Recovery fund, Recovery plan e di PNRR, cosa sono? Semplice: miliardi di Euro che arrivano dall'Europa e che devono essere restituiti. Ma non solo, bisogna ricordare anche il debito pubblico del nostro Bel Paese, quindi un debito pauroso. Considerato tra l'altro che il sistema di vita degli Italiani è cambiato come pure il concetto di famiglia, la risposta è chi pagherà tutti quei debiti e che eredità lasciamo ai nostri figli e nipoti?

Celeste Balcon

Direttive

Quelli di Bruxelles

hanno perso la testa

Personalmente non sono mai stato un europeista sfegatato, anzi, ho sempre criticato l'utopia europea che spesso, si diceva, si occupava di cose inutili quali le dimensioni degli ortaggi, della frutta, delle cartine delle caramelle. Il guaio è che quelli di Bruxelles hanno perso la testa ed ora pretendono di occuparsi di cose serie senza valutare le conseguenze delle loro direttive. Due parole sull'ultima, quella di vietare dal 2033 la compravendita e la locazione di immobili sopra la classe C energetica. Per chi non ha capito la portata di una simile direttiva, segnalo che in Italia ci sono oltre 64 milioni di unità immobiliari, e più dell'80% di queste è in classe G. In questo modo la ricchezza delle famiglie italiane verrebbe azzerata. Non solo, una direttiva del genere certificherebbe lo spreco di decine di miliardi elargiti dallo Stato con il superbonus al 110% per il quale si pretendeva il miglioramento di due classi energetiche. Tradotto significa che chi ha fatto i lavori per passare da G a E ha semplicemente buttato via i soldi perché comunque non potrà né vendere né affittare la propria casa e lo stesso vale per le case popolari. Diverse associazioni di categoria hanno già avanzato delle critiche, mi stupisce l'assordante silenzio del governo. Non ha nulla da dire sull'argomento?

Claudio Gera

Presidenza

Meglio un re

di un patriota

L'annuncio della Meloni a conclusione dell'evento Atreju che auspica un Presidente Patriota, di fatto apre il dibattito su una nuova forma di presidenza della Repubblica che ha come obbiettivo l'elezione diretta del Capo dello Stato. Ma un Presidente Patriota, eletto dal popolo, significa avere veramente un politico che sia al di fuori dei giochi di partito e che rappresenti la Nazione nella sua integrità? Questa dichiarazione della Meloni, rappresentante dell'estrema destra italiana, premiata dai sondaggi sulle intenzioni di voto, cerca di garantirsi con l'elezione di un Presidente che risponde alle caratteristiche del Patriottismo Meloniano, un peso politico da far valere nel prossimo settennato presidenziale. È evidente, e questo succede da sempre, che l'elezione da parte del Parlamento del Presidente risponde a precisi interessi politici e si fa molta fatica a pensare come la più alta carica dello Stato possa essere veramente indipendente dagli schieramenti che lo eleggono. Salvini ha dichiarato che non vuole un Presidente con la tessera del Pd, ma per la stessa sua ragione si può dire che qualcuno non vorrebbe un Presidente con la tessera della Lega, la stessa Lega che fino a non molto tempo fa proclamava la creazione dello Stato Padania ed anche l'uscita dall'Europa. Meglio dunque l'attuale sistema, che attraverso il confronto politico, ricerca il più condiviso a ricoprire questo delicato l'incarico. O forse sarebbe meglio un Re a rappresentare la Patria?

Aldo Sisto

Telefonia

La beffa

dei lavori

Il telefono squilla: Pronto, sono della Vodafone - dice una voce giovanile di donna - a seguito delle sue lamentele, non solo sue ma di altri utenti, per mancanza di banda internet le comunichiamo che il problema è da attribuire alla cabina, dove è collegata la sua linea, che è satura. Vodafone dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ha intenzione di ammodernare l'impianto. Inoltre ha deciso di far pagare agli utenti il costo di tale ammodernamento. Pertanto dal 1 gennaio il costo del suo contratto le verrà aumentato di 10 euro mensile e la banda di connessione sarà dimezzata durante tale periodo. Ha tempo di recedere dal contratto, senza aggiunta di costi, 10 giorni a partire da oggi 13 dicembre ore 12,34. Buongiorno. Sembrerebbe un maledetto scherzo invece tutto vero. Ai miei solleciti, tramite pec, di avere la quantità di banda promessami al momento della firma del contratto viaggerà fino a 20 mps, la Vodafone mi liquida in questo modo? Invece di rispondere alle mie pec dove dimostravo che navigavo a 2-3 mps e a volte perfino a 0,80 mps scusandosi e rassicurandomi che provvederà all'ammodernamento, mi dice che l'ammodernamento lo devono pagare i clienti con un aumento del canone? Ma dove siamo arrivati?

Giovanni Sgnaolin



