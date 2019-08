CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Social / 1La disumanitànaviga in reteSoltanto in un Paese senza vergogna si possono postare certe nefandezze sui social. Qualsiasi fatto di cronaca nera o tragedia umana, è occasione per manifestare la propria macabra vanità. Un mondo virtuale dove si evidenzia la netta contrapposizione tra due razze: quella maggioritaria degli idioti e quella minoritaria degli umani. Senza voler peccare di presunzione, la causa principale che limita il sapere umano non è l'ignoranza bensì la stupidità: il dramma è che gli interessati non ne hanno...