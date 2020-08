Slogan senza fondamento

Il sovranismo

nella pandemia

Dopo il razzismo, l'omofobia, la xenofobia e tanti altri insulti, il sovranismo come epiteto, va per la maggiore nelle dispute di carattere socioeconomiche, specie da noi. Tale affermazione è uno slogan senza fondamento, perché anacronistico con la storia e la natura dell'uomo e volere ammettere l'inammissibile senza sapere cosa vuol dire la parola stessa, come spesso succede in una società priva di cultura. Quando i sistemi saltano e i cittadini si sentono non tutelati dallo stato, diventa naturale un ritorno alle radici come elemento di sicurezza, questo spiega la richiesta di indipendenza di stati regionali come: Catalogna, Scozia, California.(altro che una semplice autonomia sacrosanta). Tutti i paesi del mondo, sono alla ricerca di una tutela dei propri interessi storici e culturali per la loro salvaguardia e, tutti i paesi del globo sono sovranisti in questo senso, oggi più che mai perché l'esterno fa paura. Il ricorrere al sovranismo come elemento di accusa è pura ipocrisia, specie in Italia, come in questo attuale momento di pandemia, dove se ogni regione fosse uno stato, tutte sarebbero sovraniste. La Sicilia, la Calabria, la Puglia, il Lazio, la Toscana, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana e l'Emilia. Siamo di fronte a una stupidità e a un'ipocrisia usata da coloro che essendo sovranisti nei fatti, usano questa parola come una clava, perché vogliono a tutti i costi preservare i loro privilegi e diritti (mai doveri, li chiamerei: i sovranisti del particolare, i Mazarò. Personaggio ben descritto da Giovanni Verga.

Giancarlo Parissenti

Venezia e l'Unesco

La gestione di

un patrimonio unico

Scrivo dopo aver letto il vostro articolo sul rischio che Venezia esca dai siti Unesco per un appello al futuro sindaco. Auspico che la futura amministrazione tenga ben presente cosa significa gestire l'unicità di Venezia, comprendendo che questo mandato non è solo in nome dei pochi residenti ma rappresenta una responsabilità enorme nei riguardi del resto del mondo. L'entroterra, e la sua maggioranza di elettori, deve essere certamente supportato da un piano di sviluppo, ma è solo la gestione del centro insulare che rende speciale amministrare questo comune rispetto ad altre realtà della nostra (ex) provincia e del resto della regione. Spero quindi che ci sia una svolta rispetto allo sfruttamento utilitaristico ed auto celebrativo della città storica, con una maggiore consapevolezza di cosa comporti questa importante responsabilità, evitando l'inconcepibile eventualità di estromissione da sito patrimonio dell'umanità.

Giorgio

Fede cristiana

La perdita

di un figlio

Gli eventi luttuosi che coinvolgono bambini o giovani, anche per cause fortuite, dimostrano quanto ci troviamo spiazzati e disperati nei confronti della realtà della morte terrena, e questo, paradossalmente, mentre ci sentiamo spavaldi e padroni nel nostro vivere quotidiano! Il rifiutare la realtà che la vita non l'abbiamo in mano noi ma è opera di un Altro che guida il nostro destino comunque al bene, è testimoniato dal voler cercare sempre un colpevole, anche per eventi accidentali, come se potessimo, con una condotta irreprensibile, prolungare i nostri giorni per quanto vogliamo! Eppure, in tempi passati, si accettavano anche le morti di bambini nel parto, nei primi anni di vita, per malattie, per fame, per la guerra, ma non per vuota rassegnazione ma per fede cristiana nella resurrezione, perchè Dio è Padre e Madre di tutti. Intendiamoci, anche per i cristiani la morte di propri cari è sofferenza enorme, ma si tratta di un dolore che non ti schiaccia, perchè sai che la separazione non è definitiva! Dico questo nella piena comprensione dell'angoscia dei familiari colpiti direttamente, che può portarli a posizioni ed atteggiamenti anche non condivisibili. Vi sono però esempi di genitori che hanno accettato con serenità e fede in Cristo la perdita di un loro figlio.

Gaetano Mulè

Udine

Casapound in Consiglio

Se la gente

ha paura

Intervengo dopo aver letto la lettera che il sig. Parpinel ha scritto al Gazzettino, pubblicata il 06 agosto scorso. Di tutta la lettera condivido solo una cosa è cioè che c'è da essere molto preoccupati di quello che sta avvenendo in Friuli Venezia Giulia, ma riferendomi ai politici di sinistra che non vedono l'emergenza nell'invasione dei migranti ma vedono il pericolo in un manipolo di persone che senza violenza e con modo civile hanno esternato il sentire comune della maggioranza dei Friulani. Il sig Parpinel è evidentemente un nostalgico dello Stalinismo, uno che non vuole sentire il dissenso alle sue idee. Si ricordi che persino un socialista come lui, il Presidente Pertini, diceva che Quando un governo non fa ciò che vuole il popolo va cacciato con le mazze e con le pietre. Ora lui si indigna perché pacificamente qualcuno ha protestato per l'emergenza dei migranti? Cosa deve fare la gente che ha paura, è preoccupata e assiste all'impotenza del Governo Regionale verso le politiche, quelle si scellerate, del Governo centrale a guida Comunista? Io non sono di Casa Pound ma in questa azione li supporto e lì difendo, alla faccia dei sig.ri Parpinel che si ritengono depositari del giusto e non si accorgono che la gente non li considera più! Vogliamo una prova? Lasciateci andare a votare e vediamo dove finiscono le Idee del sig.ri Parpinel.

Claudio Scandola

Politica e Covid

Salvini dimesso

Zingaretti comico

Devo dire che Nicola Zingaretti, curiosissimo figuro segretario del PD, è per me una miniera inesauribile di risate, meglio quasi di Totò, solo che Totò faceva ridere di mestiere, Zingaretti lo fa inconsapevole: fa la morale a Fontana governatore della Lombardia, ora se c'è qualcuno che non può fare la morale a Fontana (che ha sbagliato) quello è Zngaretti che con le mascherine nel Lazio ne ha combinate di tutti i colori, dopo 3 mesi infatti ancora non si sa che fine abbiano fatto i milioni di mascherine ordinate e pagate (con i soldi dei contribuenti) da questo individuo; ma sul fronte emergenza si è addirittura superato criticando Salvini il quale non indossa (sbagliando) la mascherina quando dovrebbe, infatti il segretario del PD ha detto che bisogna 1 mantenere le distanze, 2 indossare la mascherina 3 evitare gli assembramenti, giusto, peccato che proprio tu Zingaretti al grido di Milano non si ferma, sei andato in Lombardia a scolarti un sacco di spritz, senza mascherina, senza distanziamento e con assembramenti, tanto che ti sei anche preso il virus. Sta gente è di un incoerenza fenomenale. Quanto a Salvini è troppo dimesso, sveglia Salvini! Parti con denunce e querele verso Conte e i suoi, c'è solo l'imbarazzo della scelta: attentato alla salute pubblica con le porte spalancate ai clandestini, attentato all'economia nazionale con scelte irrazionali e da incubo su trasporti, aperture, emergenze si ma solo per gli italiani mentre altri si fanno un baffo dei nostri confini, attentato alla costituzione non perseguendo scafisti e criminali che speronano i mezzi della guardia di finanza. Penso sia ora di ripagare con la stessa moneta le nefandezze con le quali questo governo non eletto (come è sempre utile ricordare) sta cercando di fare fuori la Lega

Riccardo Gritti

Venezia

