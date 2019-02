CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SinistraL'autogoldella KyengeUn vecchio proverbio recita che chi è causa del suo male pianga se stesso ed è esattamente quello che è successo al PD quando ha portato nel parlamento italiano la signora Kyenge di origine africana, che non è un peccato originale, ma è stato un errore farla diventare anche un membro del governo e ne hanno pagato le conseguenze in termini elettorali a causa delle sue sparate. La signora in questione, che ha ben 38 fratelli, sostiene che l'Europa dovrebbe importare almeno 50 milioni d'africani, se consideriamo...