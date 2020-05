Silvia Romano

Una conversione

spettacolarizzata

Quando alla televisione hanno dato notizia del ritorno di Silvia, io come mamma e nonna ho gioito per questa ragazza che con il fervore della gioventù era partita per un continente così pericoloso come l'Africa. Negli anni sessanta molte mie amiche e coetanee partivano missionarie per terre lontane per aiutare le popolazioni povere e bisognose, ci mettevano cuore e braccia. Silvia ha fatto una scelta per i suoi nobili ideali ma si è trovata ad affrontare una situazione drammatica. Una considerazione va fatta. È stata liberata pagando un riscatto a favore di terroristi islamici, lei subito si è dichiarata convertita e si è presentata vestita come una terrorista. Uno sbaglio fatto da lei soprattutto dai suoi accompagnatori, il ritorno festoso andava fatto in sordina, vestita come ragazza normale (maglietta e pantaloni) e la sua conversione islamica doveva interessare la sua sfera privata. La fede se vissuta interiormente è molto significativa. Questa spettacolarizzazione le si è rivolta contro. Penso che Silvia non abbia compreso bene il suo rilascio in un paese libero che non comprende la Sharia. Un augurio di cuore a Silvia, si goda i suoi affetti e rinsavisca.

Franca Tombola

Coronavirus/1

Lo scudo

per gli imprenditori

Leggo le considerazione fatte dal lettore Umberto Baldo sullo scudo penale per gli imprenditori. Concordo in parte con le sue osservazioni nel senso che se il contagio da coronavirus equivale all'infortunio sul lavoro e chiaro che bisogna riferirsi alle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro e igiene del lavoro la cui competenza è stata delegata dallo Stato all'ULS (Spisal) a seguito della riforma sanitaria. Non concordo quando si dice che le aziende hanno messo diligentemente in atto le prescrizioni richieste dalle autorità perché allora mi si deve spiegare il perché gli infortuni sul lavoro continuano con morti e feriti, basta leggere le cronache. Vede direttore un conto è predisporre tutti gli accorgimenti del caso altro è controllare che i dispositivi di prevenzione siano osservati alla lettera e magari a volte per tanti motivi vengono elusi (forse in questo incide il dio denaro). Concludendo la responsabilità di quello che succede in un posto di lavoro è del titolare o responsabile legale dell'impresa, dei preposti di cui alla legge 626, quindi a mio avviso nessuna cultura giustizialista ma semplice osservanza delle disposizioni di legge: i reportage i servizi giornalistici vengono stabiliti con l'azienda per cui tutto è a posto, le ispezioni degli organi di controllo avvengono all'improvviso e a volte si concludono spiacevolmente per le aziende stesse.

Giuliano R.

Coronavirus/2

Da dove vengono

i nuovi contagi?

C'è una cosa che non capisco. Continuano a presentarsi nuovi casi di persone infettate dal Sars-COV 19. Sempre meno, ma ci sono. Ora da ben due mesi siamo agli arresti domiciliari per evitare queste infezioni. Eppure ce ne sono ancora, e non capisco perché. Da dove vengono? Qualcuno si è comportato male facendo gli affaracci suoi? Qualche fumatore con mascherina abbassata agli angoli delle strade (abbondano) ha sparso in giro il virus? Non lo so, ma vorrei saperlo. Possibile che almeno per una parte dei casi non si indichi quale fu la fonte del contagio? Qualcuna se ne conoscerà! Informare su ciò sarebbe importantissimo: ci permetterebbe di regolarci, capire quali siano le situazioni ancora pericolose. Migliorare il nostro comportamento. Invece nulla, sembra che il virus cada dal cielo random, come le stelle a San Lorenzo. Pare pacifico che, viste le dure regole applicate da quasi tutti, qualcuno dovrebbe aver trasgredito. Perché non si può sapere in quale modo?

Giuliano Agostinetti

Coronavirus/3

Scelte lontane

dalla competenza

Commento i nuovi errori (ripetuti) dell'ultimo decreto del governo. La situazione nazionale ha bisogno di scelte eque e di buon senso. Fare quel che serve e che è bene fare. Invece dal governo sono uscite scelte lontanissime dalla competenza tecnica, scientifica, sanitaria ed economica. Un governo in totale confusione, pasticcione e sempre più spesso in ritardo. Come l'informazione che dovrebbe essere utile e fatta da professionisti molto ben informati. Invece, ancora 600 euro a tutte le partite Iva senza tenere conto dei codici ateco così che vanno anche a chi è rimasto sempre aperto. E poi mi spieghi che senso ha vietare l'uso dell'aria condizionata ed i giornali negli ambienti pubblici. Non esiste prova come veicolo di contaminazione, eppure si vieta. Allora a che serve il gel, l'uso dei guanti e della mascherina?

Ten Pileight

Coronavirus/4

Il riscatto

e le mascherine

Mi permetto di chiedere come mai non ci sono mascherine, guanti, cassa integrazione, notizie certe riguardo a quanto stiamo subendo, e poi vengo a conoscenza che una italiana è stata liberata con i nostri soldi in un periodo nel quale non ne abbiamo. Vergogna.

Paolo Marchesin

Coronavirus/5

Vietato morire

per decreto

Non sono né bagnino, né medico ma se al mare io vedo uno che sta per annegare e lo porto a riva, per non farlo morire, anche se non sono bagnino o medico ma conosco la tecnica, tento la respirazione artificiale, il massaggio cardiaco e se serve anche la respirazione bocca a bocca. I tempi utili per salvare uno sono molto stretti come si sa e non posso stare inerte vedendolo diventare cianotico poiché qualcuno consiglia di vedere se i polmoni funzionano! Mi denunciano perché non ho mantenuto le distanze? Ma allora come l'ho riportato a riva? Nuotando tenendolo a due metri? Mi allungo le braccia per questa operazione? Qui gli idioti che danno queste direttive dovrebbero spiegare anche come fare. Non sono assolutamente della linea politica della signora Meloni ma sono totalmente d'accordo con lei che anziché vietato annegare bisognerebbe per legge stabilire o vietato ammalarsi di coronavirus o più drasticamente vietato morire.

Arturo Seguso

