SICUREZZAVigili, la Legasi contraddiceParadossali gli interventi della Lega in commissione consigliare sulla sicurezza tenutasi il 9.5.2019. A livello nazionale, Salvini lancia i suoi strali su sicurezza, degrado, immigrazione, spacciatori e via dicendo (in verità parla molto via social ma di concreto purtroppo si vede poco nelle città), a livello locale la musica cambia. Ci riferiamo alla proposta di cambio orario per la polizia locale che è stato discusso durante i lavori della commissione alla presenza del sindaco e del comandante della...