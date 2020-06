Siccità

Ricorrente

estiva

Se fossi il responsabile della Regione - Presidente, non Governatore -, visto il clima degli ultimi anni penserei seriamente a creare bacini di raccolta dell'acqua piovana. Ovviamente a livello regionale. Mi sembra, infatti, che l'estremizzazione del clima, in atto da anni, comporti piogge intense e violente per brevi periodi e lunghi periodi di siccità, estremamente pericolosi per l'agricoltura. Accumuliamo quindi l'acqua quando viene, per distribuirla quando serve.

M.P.

Friuli

L'esempio dopo

il terremoto

Lo scorso mese di maggio, causa la pandemia, forse non è stato ricordato dai media un tristissimo anniversario: il terremoto devastante avvenuto il 6 maggio 1976 in Friuli. Precisamente alle ore 20 e 59 con una prima scossa tellurica di magnitudo 6,5 della scala Mercalli e una seconda dopo 7 di 8,6. Mai, nei secoli passati, nel nord Italia si era scatenata una violenza simile, che ha colpito paesi interi, causando devastazioni inaudite e circa 1000 morti. Ho assistito a scene per me desuete di persone colpite negli affetti più cari, individuando in esse, pur nella circostanza tragica della situazione, un carattere comportamentale fermo, senza piangere sulle proprie rovine e senza spostare in altri luoghi tutte le costruzioni: case, scuole, asili e sedi di lavoro e provvedendo a ricostruirle con sistemi antisismici. La Regione autonoma, nata da poco, ha operato benissimo, coagulando maggioranza e opposizione, approvando velocemente una adeguata legislazione, d'intesa con gli organismi statali, con gli imprenditori e con gli istituti bancari, convincendo lo Stato centrale a concedere deleghe operative di ampia misura. Un patto sociale che permise la costruzione in breve tempo, dov'era e com'era. Un esempio che non fu quasi mai adottato, fino alla costruzione del ponte Morandi a Genova. Il 14 maggio 1976 dopo 8 giorni, staccavo le mani dalla telescrivente operante a Gemona del Friuli e rientrai a casa, consapevole di aver avuto un esperienza unica nel conoscere i miei connazionali friulani. Bravi! Mandi a tutti voi.

Giancarlo Parissenti

Mestre

Lombardia

Prepariamoci

al peggio

La fine del domicilio coatto subito dagli italiani per difenderli dal morbo, coincide col tiro a segno verso il governatore lombardo Attilio Fontana, accusato di ogni nefandezza per il record di decessi nella regione più produttiva del Paese. Paginate del coro mediatico ostile ad elencare le presunte responsabilità per indebolirlo e toglierlo di mezzo, magari con la speranza di un intervento giudiziario d'appoggio, che appare meno scontato dopo il caso Palamara che ha investito la magistratura. Se lo scopo è quello di sostituire Fontana con un esponente giallorosso, prepariamoci al peggio. Statalismo imperante, fallimenti a catena e quant'altro di negativo accompagnerebbe il cambiamento. Il Mezzogiorno nel giro di qualche mese sarebbe il primo a pentirsi, per quanto sta inconsapevolmente assecondando.

Renzo Nalon

Risorse

Peggio gli sprechi

dell'evasione

Durante la teleconferenza organizzata da Goldman Sachs il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri ha affermato: «Lavoriamo a una riforma della tassazione, vogliamo semplificare preservando la progressività della tassazione in Italia e continueremo a lottare contro l'evasione». «Come sapete in Italia ci sono oltre 120 miliardi (l'anno) di evasione fiscale e vogliamo recuperare queste risorse». Quante volte si è sentito dire? Il ministro Gualtieri dove ha vissuto fino ad oggi? Forse non sa che l'evasione fiscale è causata dalle grandi imprese, magari quelle che ricevono fior fior di contributi dalla Ue e dal legiferare del nostro Governo. Quindi è tutto falso o impossibile. Piuttosto il ministro ed il suo Governo dovrebbe combattere i grandi sprechi pubblici perpetuati da loro stessi politici e da tutto l'apparato pubblico. Forse Goldman Sachs sa che equivalgono a ben 240 miliardi di euro all'anno, cioè il doppio dell'evasione fiscale italiana.

Claretta Dal Negro

Turismo

Messaggi

di speranza

Per il mio lavoro sono spesso in contatto con turisti stranieri i quali mi domandano SEMPRE come mai i nostri media insistano cosi tanto con immagini, spesso macabre ( quella che più spesso mi citano si riferisce alla colonna dei camion militari.....) riferite alla pandemia che ha colpito ANCHE il nostro paese. Certo anche da loro i media hanno dedicato la giusta attenzione a questo disastroso evento, focalizzando l'attenzione sui dati epidemiologici e informando sui comportamenti da assumere. Speriamo che i media nazionali comincino a inviarci anche messaggi di speranza e meno shoccanti. Ci hanno spinti a vivere alla giornata, a leggere con prudente ottimismo i dati epidemiologici per poi farci balenare l'eventualità di una seconda ondata. Per piacere trasmetteteci più messaggi di speranza, è importante anche qualche respiro di sollievo.

Giuseppe D'Este

Stati generali/1

La storia

parla chiaro

Il premier Giuseppe Conte annuncia gli stati generali, cioè un insieme di incontri con esponenti del Parlamento europeo, i partiti al governo e il capo della confusa task force, Colao, per decidere sul futuro del Paese. Ebbene la storia parla chiaro. Moltissimi secoli fa in Francia il sovrano riuniva i membri degli stati generali per legiferare nuove tasse verso i cittadini a causa della pesante situazione economica, sociale e finanziaria. Furono riuniti varie volte ma l'esisto fu terribile: il popolo alla fame e la rivoluzione alle porte. Ora tocca all'Italia. Difficile uscire dalla crisi senza i sacrifici dei politici che in questi mesi oltre a dimostrare incompetenza in ogni ministero non rinunciano a niente dei loro super stipendi, pensioni e vitalizi. Oltre che tutele civili e penali. Gli sprechi pubblici sfiorano i 230 miliardi all'anno, basterebbero per far fronte a ogni crisi. Purtroppo l'enorme burocrazia creata nel tempo dal nostro Parlamento blocca quasi ogni iniziativa a favore della crescita e fa perdere posti di lavoro. Giuseppe Conte si dice tranquillo, ma mi chiedo: chi non lo sarebbe con uno stipendio come il suo?

Decimo Pilotto

Stati generali/2

Cosa non piace

a Salvini e Meloni

Trovo apprezzabile l'iniziativa politica della convocazione di Stati Generali per l'Economia e disapprovo fortemente chi contesta e decide di non partecipare. È indubbio che lo Stato deve programmare cosa fare in questo problematico momento; non certo sproloquiare su questo o quello ma definire con chiarezza le decisioni da prendere per evitare gli errori del passato che ci hanno portato, attraverso l'emergenza epidemica, alla crisi attuale, che non è solo economica ma integrale. Si tratta ora non soltanto di come spendere i soldi a disposizione ma di elaborare quali strategie mettere in atto per una economia diversa, più rispettosa delle persone e dell'ambiente, con una forte assunzione di responsabilità verso la disuguaglianza sociale e la difesa della Natura. Forse è proprio questo fondamentale obiettivo degli Stati Generali che non piace a Salvini e Meloni e induce la Destra a disertare.

Flora Dura

