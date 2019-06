CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Serenissima RepubblicaL'ascolto del governovenezianoUn aiuto per rendere positiva è utile l'invasione turistica, può venire dall'atteggiamento che Venezia ha sempre avuto verso i governati e gli stranieri. Francesco Dona', ultimo storiografo della Serenissima, nel maggio 1793, ricordava al Consiglio dei dieci che l'amor dei sudditi e la estimazione degli stranieri furono in ogni tempo le due sole basi della pubblica prosperità. Questo per ricordare che Venezia non era una città chiusa in se stessa e che lo Stato faceva capo a tutto il...